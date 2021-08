Hugo Siquet : "Les supporters ont été incroyables, ça nous a poussés"

Le Standard s’est imposé ce vendredi face à Ostende par le plus petit écart. Une victoire importante pour les hommes de Mbaye Leye qui sont provisoirement en tête de la D1A. Et une victoire qui a été compliquée à aller chercher, mais les supporters présents ont bien aidé leur équipe comme le confirme Hugo Siquet au micro d’Eleven Pro League.

"Je n’ai fait un bon match, mais j’essaye de m’appliquer dès que j’ai une phase arrêtée et ça a payé cette fois-ci. On a essayé de les faire courir, de les fatiguer et ça a bien marché aujourd’hui. Mais c’est une belle soirée. On n’a pas montré le meilleur football, mais on a été efficace. On a la victoire et on est content de pouvoir offrir ça aux supporters qui attendaient de revenir ici depuis longtemps. Ils ont été incroyables, ça nous a poussés."

Le back droit découvrait pour la première fois un stade aussi rempli (17.000 personnes) et cela l’a boosté.

Quand c’est sur le terrain, c’est un énorme boost, il n’y a que ça à dire

"Oui, c’est extraordinaire. Quand tu vis ça dans les tribunes, ça m’avait déjà marqué, mais quand c’est sur le terrain, c’est un énorme boost, il n’y a que ça à dire."

Avec un bilan de 10/15, le début de saison du Standard est prometteur pour la suite. Mais pas de quoi enflammer Hugo Siquet. "Oui, le bilan est encourageant, mais il ne faut pas encore se croire là où on n’est pas. La saison passée on manquait de constance. Cette année on doit donner le maximum et continuer sur cette lancée."

La semaine prochaine, le Standard se déplace à l’Union Saint Gilloise. Un match test pour les hommes de Leye tant l’Union impressionne depuis le début de la saison.