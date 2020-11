Hugo Siquet : "Je réalise mon rêve de défendre le blason du Standard"

Hugo Siquet a disputé sa première rencontre pour le compte du Standard. Il avait déjà joué pendant 45 minutes au Lech Poznan, suppléant Nicolas Gavory. Mais le back droit a cette fois-ci pu entamer pour la première fois une rencontre de Pro League. Il a réagi au micro d’Eleven Pro League. "Je ne m’attendais pas à jouer en Pologne ni à être titulaire ici aujourd’hui face à l’Antwerp. Je réalise mon rêve, c’est avec plaisir que je défends le blason. Je viens de l’académie donc c’est une fierté de représenter le Standard. Je savais que j’étais proche de l’équipe, même s’il me reste beaucoup de travail. On m’a dit de me tenir prêt parce que j’allais peut-être recevoir ma chance. Je pense que ça s’est bien passé."

Le back droit de 18 ans a dû d’emblée se mettre à niveau face à l’Antwerp, dans un match où il a dû pistonner sur le flanc droit "J’étais préparé aux duels face à l’Antwerp, qui est une équipe très solide." Maxime Lestienne a par ailleurs réagi à cette première titularisation "Hugo a fait un très bon match. C’est un jeune qui a confiance en lui. Il savait ce qu’il avait à faire. Ce n’est pas un cadeau de venir jouer à l’Antwerp, mais il a fait un bon match."

Le but liégeois est d’ailleurs arrivé via un corner tiré par Siquet, dévié par Laifis avant de terminer sur le crâne de Lestienne. "Le coach m’a choisi pour tirer les coups de coin, et ça a payé. Il a été rassurant envers moi, il m’a dit de rester calme et de jouer comme en U21. Je savais qu’il fallait qu’on soit durs dans les duels et ça a bien marché. Le coach a confiance en moi", a-t-il conclu.