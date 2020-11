Hormis des Belges, qui joue en Pro League ?

L'Observatoire du football CIES s'intéresse cette semaine, pour sa 314e édition déjà, aux grandes routes migratoires dans le monde du ballon rond.

Le trajet le plus emprunté dans cet univers, c'est celui reliant le Brésil au Portugal : 141 Brésiliens jouent en première division portugaise et 106 en deuxième division. Les trois voies suivantes les plus utilisées sont plus logiques d'un point de vue de la proximité géographique : de l’Angleterre à la première division du pays de Galles (100 joueurs), de la France au Luxembourg (93) puis de l’Angleterre à la Premiership écossaise (90).

Et en Belgique ? Après le contingent belge, on retrouve principalement en D1A des joueurs français, au nombre de 50. Viennent ensuite, et loin derrière, des éléments issus du Cameroun (12), du Sénégal (11), de la Côte d'Ivoire (11), du Ghana (11), des Pays-Bas (10), du Japon (10), d'Allemagne (10), d'Angleterre (9) et du Brésil (8).

53 Belges dans les 5 grands championnats

En D1B, la France (31 joueurs) arrive là aussi en tête du classement. Suivent le Sénégal (8), le Brésil (3), la Côte d'Ivoire (3), l'Allemagne (3), le Ghana (3), la Turquie (3), le Danemark (3), l'Argentine (3) et l'Angleterre (3).

L'analyse porte également un éclairage sur le nombre de joueurs belges évoluant à l'étranger. On note donc, par exemple, la présence de 13 Belges en Premier League, 14 en Serie A, 5 en Liga, 11 en Bundesliga et enfin 10 en Ligue 1, soit les cinq grands championnats européens.