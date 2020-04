Horaires du foot : le supporter belge est plus anglais qu'allemand ou espagnol…

Payer bonbon le droit de diffuser le football belge justifie de rêver d’une sucette bien goûtue. C’est le raisonnement tenu par les ayant-droits de la Pro-Ligue (VOO-Telenet-Proximus jusqu’ici, Eleven la saison prochaine). En clair : exposer les matches le mieux possible, en les programmant à des heures et des jours différents pour éviter la concurrence, dévoreuse de téléspectateurs et donc de parts de marché.

Pour les téléspectateurs aussi, une programmation ventilée permet de faire le plein de matches… même si le risque de crépage de chignon avec Madame risque aussi de partir à la hausse.

Reste à obtenir l’assentiment de l’homme à casquette : le supporter habitué des stades, qui suit son équipe jusqu’en déplacement. Se souvenir finalement d’un temps pas si lointain où, avant d’être le joujou des télés, le foot était d’abord un sport populaire, remplissant les tribunes…

Une enquête de la Pro-Ligue

Raison pour laquelle la Pro-Ligue a interrogé, via les Fédérations de Supporters, tous les fan-clubs officiellement reconnus pour établir une grille-horaire des matches qui convienne aux habitués des stades. Car avec l’étalement des matches en D1A et D1B, les dernières idées en chantier était de lancer le foot… le samedi à midi, le dimanche à midi et le lundi en soirée !

La réponse du supporter est claire : c’est non, triple non ! Via une plate-forme digitale spécialisée, 5.700 supporters belges ont été sondés sur les différents créneaux horaires. Le fait de jouer à l’extérieur est évidemment un paramètre important, compte tenu des déplacements parfois assez long à effectuer, après le travail ou en soirée avant la reprise la semaine.

Dimanche, jour de foot

Sans surprise, les créneaux préférés des supporters interrogés demeurent le vendredi à 20h30 (66% des votes, mais 55 % aussi pour 20 h) et le samedi à 20 h (82 %). Tandis que le dimanche semble redevenu LE jour du foot, puisque tant l’après-midi que le début de soirée sont plébiscités : 68% des fans sont favorables à un coup d’envoi à 18h, 66% pour le créneau 16h et 59% pour l’horaire 14h.

Les créneaux les plus honnis du supporter sont le samedi à 12 h (4 % seulement sont pour), le dimanche soir à 21 h (5 %) et le lundi à 20 h (11 %). L’horaire de… 22 h a même été proposé, mais il est battu massivement en brèche, tant pour le samedi (4,35 % seulement sont pour) que pour le dimanche (1,45 %).

Comme les Anglais ?

Information précieuse : un match le dimanche midi, un peu comme en Premier League, serait relativement bien accueilli : 52 % sont pour... du moins à condition qu’il s’agisse d’un match à domicile ! Sauf que, comme aurait dit un certain Sieur de La Palice, un supporter évoluant à domicile devient forcément, le week-end suivant, un supporter en déplacement…

Ce qui semble clair, c’est que les horaires allemand (samedi midi et après-midi) et espagnol (les samedis et dimanches soirs à 22h) ne conviennent pas au supporter belge… qui ne dit pas non en revanche à un horaire anglais (dimanche midi).

Question de culture

En conclusion, les horaires du foot, pour différents qu’ils sont selon les pays, restent fondamentalement conditionnés par la culture et les habitudes. Et le supporter belge ne semble pas très friand de changement...

Mais qui aurait aussi dit, après la volte-face populaire lors de la création du format actuel, que dix ans plus tard, les Play-Offs seraient à ce point inscrits dans les attentes ?