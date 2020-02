Hollerbach va mieux et effectue son retour sur le banc de Mouscron

Ce mardi midi, Bernd Hollerbach a annoncé son retour aux affaires. L'entraineur de Mouscron, absent à cause d'une infection pulmonaire, reprendra la direction des entraînements dès mercredi matin.

"Je me réjouis de pouvoir reprendre du service. Je suis à nouveau en pleine possession de mes moyens et je peux reprendre mon job d’entraîneur principal au sein du Royal Excel Mouscron à 100%. Tout le monde connaît ma passion pour mon travail avec mon équipe et je suis désormais en mesure de le reprendre. Je tiens à remercier Rudi Vata et Philippe Saint-Jean qui m’ont bien représenté lors des dernières rencontres. Merci également au club qui m’a soutenu pendant mon absence. C’est très appréciable de pouvoir compter sur un tel soutien lorsqu’on connaît des situations difficiles comme celle que j’ai vécue. Nous pouvons désormais à nouveau regarder devant nous et envisager la suite de notre aventure sportive et humaine positivement", précise le club hurlu dans un communiqué.

L’ensemble du club, direction, staff, personnel et joueurs se réjouissent de retrouver leur entraîneur au mieux de sa forme. Hollerbach devait initialement revenir pour les play-offs, l'intérim ayant été assuré notamment durant trois rencontres par Philippe Saint-Jean (deux victoires et une défaite).

Mouscron est 10e du championnat belge avec 33 points.