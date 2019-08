Hollerbach a des doutes sur le premier but du Standard - Standard - Mouscron - 18/08/2019 Bernd Hollerbach n’avait pas de mal à reconnaître la supériorité du Standard (4-1). Mais l’entraîneur de Mouscron estime qu’une phase a influencé toute la rencontre. Après la rencontre, le technicien allemand a lourdement insisté sur l’action qui amène le premier but des Rouches. Selon lui, la balle a quitté les limites du terrain quelques instants avant que Lestienne n’ouvre le score. "On savait que le Standard allait nous mettre sous pression. Mais je me pose la question si les règles sont les mêmes en Belgique. Car sur le 1-0, pour moi le ballon est dehors. Il est clairement dehors." Ce but, tombé à la 13e minute, a permis au Standard de se rassurer rapidement et de s’installer dans la rencontre. Sur les images de la réalisation, il est très difficile, voire impossible, d’affirmer que le ballon totalement franchi la ligne.