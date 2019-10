"High-five" et à-fond fantôme: Diagne célèbre son but avec les supporters brugeois - © BRUNO FAHY - BELGA

"High-five" et à-fond fantôme: Diagne célèbre son but avec les supporters brugeois - 10e... Alors que Bruges est facilement venu à bout de Gand (4-0), le dernier but des Blauw&Zwart a été inscrit par Mbaye Diagne en toute fin de match. Galvanisé par cette réalisation, le Sénégalais a fêté son but à sa manière. Au programme, un saut parmi les supporters liégeois, un "highf-five" puis un à fond muni d'une bière vide. Une célébration atypique et plutôt inattendue.