Heylens, ancien équipier de Rensenbrink : "C'était comme un frère pour moi, il était extraordinaire"

Heylens, ancien équipier de Rensenbrink: "C'était comme un frère pour moi" - Décès de Robert... L'annonce du décès de Robert Rensenbrink a suscité beaucoup d'émoi chez les supporters du Sporting d'Anderlecht ou plutôt - tout simplement - chez les amateurs de football qui ont eu l'opportunité d'admirer les gestes du champion néerlandais. Ses anciens équipiers sont eux aussi très touchés. C'est le cas de Georges Heylens, chez les Mauves de 1960 à 1973. "C'est quelqu'un que j'appréciais énormément et avec qui j'avais une très belle relation", a expliqué Heylen, très ému sur les ondes de Vivacité au micro de Christophe Reculez. "Je le considérais comme un frère. J'habitais à Dilbeek et lui juste à côté. On se voyait pratiquement tous les jours. On était tout le temps ensemble. C'était un joueur extraordinaire. J'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. La perte de ce garçon là va faire mal à beaucoup de gens." Et l'ancien latéral droit de se remémorer les bons moments passés aux côtés de son équipier. "C'était un plaisir de pouvoir partager l'entraînement avec lui. J'étais toujours en duo avec lui et c'était génial car il avait un talent extraordinaire. Il était très fort techniquement et tactiquement, en plus de la beauté de ce qu'il faisait Il avait cette volonté de d'abord servir l'autre avant de se mettre en évidence. C'était quelqu'un qui se mettait à la disposition de tout un chacun."