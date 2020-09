Hervé Koffi : "A chaque test Covid, je stresse un peu… "

Malgré (ou grâce à ?) la mauvaise entame de saison mouscronnoise, il est le feu follet hurlu du moment. Gardien spectaculaire, il se prépare à accueillir le leader carolo et évoque son truc pour stopper les pénos, Marcelo Bielsa, les Etalons burkinabés, Jan Oblak et le stress du maintien. Mais aussi le racisme dans le foot, Jean-Marc Guillou, les analyses vidéo, Thibaut Courtois et le capuccino. Sans oublier surtout… le mercredi. Hervé Koffi passe " Sur Le Gril ".

Si vous vous demandez quel jour on était le 16 octobre 1996, filez voir au Canonnier : Hervé Koffi pourra vous renseigner… puisque c’est marqué dans son patronyme. " Mon prénom complet, c’est Hervé Kouakou… et Kouakou signifie mercredi, c’est le jour où je suis né " sourit le gardien mouscronnois. " Et donc oui, je suppose que si j’étais né le lendemain le jeudi, ou même le samedi, mes parents m’auraient appelé autrement… " (rires)

Un gentil sourire timide sous cette grande carcasse aux épaules larges, voici le dernier rempart hurlu, l’un des membres du contingent prêté par le LOSC dont le Président-propriétaire a aussi gobé l’Excelsior, comme si souvent en recherche de repreneur.

" Evidemment, je rêve de jouer la Coupe d’Europe et d’intégrer un jour un grand club comme Chelsea, le club qui me plaît le plus actuellement " reprend le portier burkinabé. " En plus, les Blues viennent d’engager le gardien sénégalais de Rennes Edouard Mendy (NDLA : pour 25 millions d’euros !) : c’est tout bon pour la cote des portiers africains, qui ne sont pas toujours évalués à leur juste valeur ! Mais avant de jouer plus haut, je veux laisser ma signature à Mouscron et marquer l’histoire du club ! Je suivais déjà le foot belge quand j’étais au Portugal (NDLA : Koffi jouait l’an passé à Belenenses), car j’ai un frère (sic) ici : Issa Kaboré, l’arrière droit de Malines, que Manchester City a acheté cet été. On vient du même club formateur. C’est un garçon pétri de talent et de compétences (sic), je suis confiant qu’un jour il sera le back titulaire à City ! "

" Jouer comme une famille… "

Ce jeudi midi où on le rencontre, Koffi vient de passer l’habituel test Covid d’avant-match du week-end. Le coton-tige dans le nez, il connaît bien à la longue…

" Tout cela est un peu exagéré, peut-être, mais je trouve que c’est normal " grimace-t-il. " Il faut veiller à la santé de tous, car une fois qu’on quitte la bulle du club, on croise du monde au supermarché… et le risque est là. Et je ne le cache pas, chaque fois que je passe un test, il y a ce mini-stress d’être infecté et de ne plus pouvoir jouer. "

D’autant que Mouscron, auteur d’un très mièvre 2 sur 18, a déjà un urgent besoin de points. Et ce dimanche déroule au Canonnier un troupeau de Zèbres très en jambes…

" Avec ses 6 victoires de suite, Charleroi est un fameuse équipe. Mais on peut créer la surprise : il ne nous manque qu’une victoire pour opérer le déclic, et lancer la machine. On a un groupe jeune mais plein de talents. Mais c’est vrai que le manque de points génère une tension au vestiaire. Les anciens sont là pour rassurer les plus jeunes qui deviennent nerveux. On doit rester solidaires, on doit jouer comme une famille (sic). Et j’ai un bon feeling pour dimanche… " (sourire)

" Les penalties ? J’ai mon petit secret ! "

Péché en Afrique par le LOSC voici 3 ans où il fut drivé par rien moins que Marcelo Bielsa (" Un grand Monsieur et un énorme bosseur : on était tous ses chouchous et pour un jeune venu d’Afrique comme moi, il était une énorme source d’apprentissage "), Hervé Koffi a crevé l’écran en début de saison par son style très spectaculaire… et très efficace sur penalty.

" Même si les gens croient que je sors des parades pour faire le spectacle, ce n’est pas le cas : je sors le geste adapté à chaque type d’action, c’est tout. Pour ce qui est des pénaltys, j’ai en effet un petit truc. Un secret ne se révèle pas. Certains gardiens observent le ballon, d’autres le tireur. Disons que moi, je choisis mon côté et j’y vais à fond : la chance fait le reste… avec la bénédiction de Dieu. Par contre, pour tirer les pénaltys, je ne suis pas doué : en demi-finale de la CAN 2017, j’ai loupé mon penalty… et sans ce raté, les Etalons (NDLA : surnom de l’équipe nationale du Burkina-Faso) allaient en finale ! Je m’en suis voulu, les supporters et l’équipe m’ont soutenu… mais plus jamais dans ma carrière, je ne tirerai un penalty ! J’en fais parfois encore des cauchemars… et j’y repense chaque fois que je vois un gardien tirer dans une séance de tirs au but. "

" Au quartier, je rejoue dans le champ "

Et pourtant, outre ses mains, Koffi a aussi eu l’occasion de déployer la justesse de son jeu au pied (surtout long) lors des premières Journées de Pro-League. Longtemps, en effet, le portier hurlu joua comme… défenseur central.

" C’est en arrivant à Abidjan, à l’ASEC Mimosas (NDLA : où Jean-Marc Guillou avait développé son premier projet d’Académie, en Côte d’Ivoire) que des amis ont signalé au coach que j’étais bon au but, car j’y jouais dans les matches de quartier. Ça ne m’a pas dérangé de me reconvertir. Mais pendant les vacances, quand je reviens au quartier, je rejoue dans le champ pour travailler ma technique au pied. Et aussi jouer avec les jeunes, car c’est une motivation pour eux de voir que les professionnels d’Europe reviennent taper la balle avec eux. On se doit d’être des exemples. Nous aussi, on est passés par là ! "

La petite mascotte

Celui que les fans du Burkina ont rebaptisé Chat depuis la CAN 2017 (" Je n’aime pas du tout les chats comme animaux domestiques, mais le surnom, je le prends avec plaisir " s’esclaffe-t-il) est tombé dedans quand il était petit. Son père Hyacinthe (sic) fut international burkinabé. Et est toujours là, depuis le bled, pour mater ses sorties.

" J’ai vraiment grandi dans l’odeur des vestiaires : j’accompagnais mon père aux mises au vert, j’ai aussi pris l’avion avec l’équipe pour les matches en déplacement, j’étais un peu la petite mascotte ! (rires) Mais mon père n’a pas eu ma chance d’être professionnel hors du pays. Aujourd’hui, il suit tous mes matches à la télé, et on se parle toujours après. Il est un peu mon entraîneur : il analyse tout et il m’a transmis cette exigence du travail et d’autocritique. Je ne m’extasie jamais sur mes prestations, je revisionne tous mes matches en vidéo… mais juste pour améliorer mes points faibles. J’étudie les phases arrêtées de mes opposants,, mais c’est tout. Même les attaquants adverses, je ne m’y attache pas : je me concentre sur mon propre jeu… et ce n’est que dans les résumés d’après-match que je remarque les gestes des uns et des autres. " (sourire)

Des sanctions plus fermes contre les racistes

Pareil pour les gardiens : on lui demande quels sont ses modèles, il commence par botter en touche. Avant de réfléchir aux parentés de style.

" Je dirais que mon style se rapproche de celui d’André Onana, Jan Oblak et Guillermo Ochoa : une présence athlétique, mais de l’efficacité avant tout. Il faut aussi revaloriser les gardiens africains. Car en Afrique, personne ne veut spontanément jouer au but… et c’est compliqué d’avoir du niveau. Je veux apporter ma contribution. Casser les clichés aussi. Le racisme remonte au galop ces derniers temps. Je n’ai jamais été victime de racisme, sur ou hors des terrains, mais je vois bien ce qui se passe à la télé, avec les bavures aux Etats-Unis. Le foot peut jouer son rôle, mais les dirigeants des clubs doivent aussi prendre des mesures plus fermes et exclure les racistes des stades. "

Adepte du collectif (" On gagne et on perd ensemble, si je brille c’est grâce à mes équipiers : donc oui, définitivement, je préfère me sauver avec Mouscron qu’être élu meilleur gardien de Pro-League… "), Hervé Koffi s’en retourne avec cette intuition que le déclic est proche : " Je pense qu’on va battre Charleroi dimanche… "

Et balayant aussi cette vanne à deux balles si souvent entendue sur son nom. " Un Capuccino pour moi car je m’appelle Koffi ? On m’a souvent chambré avec ça au Portugal… et ici, ça commence aussi. Mais moi, je préfère le thé ! " (sourire)

Thé noir ou infusion face aux Zèbres ?