Henen: "il nous a manqué la dernière passe, le dernier choix"

Charleroi s'est incliné 0-1 face au Standard lors de la 21ème journée de Pro League. Une défaite qui fait mal du côté carolo.

"On est déçu car cela s’est joué sur des détails aujourd’hui. Le Standard a réussi à mettre un but et nous pas. Ce sont toujours des matches engagés avec beaucoup de duels et aujourd’hui ça a tourné en faveur du Standard", a déclaré Gaëtan Hendrickx à notre micro.

Et de continuer : "Ce qui nous a manqué, c'est un petit but. Car le Standard n’a pas eu énormément d’occasions hormis le poteau."

La concrétisation, c'est aussi ce que pointe du doigt David Henen qui affrontait pour la première fois de sa carrière son club formateur : "On s’est créé des occasions, mais il nous a manqué la dernière passe, le dernier choix. Sinon, on a montré que l’on avait l’envie, mais ça ne suffit pas."

Avec ce 0/6, Charleroi voit le top 6 s'éloigner. La trêve va faire du bien. Car dès la reprise, c'est le Club de Bruges qu'il faudra affronter. "Mais il reste encore beaucoup de matches avant les PO et je pense que tout reste possible. C’est à nous de bien nous préparer. Le prochain match c’est au Club de Bruges. A nous de tout donner pour être dans les PO1", a conclu Henen.