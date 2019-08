Hendrik Van Crombrugge va rejoindre ... Anderlecht

Van Crombrugge : "Courtois et Mignolet, je les connaissais seulement via la télévision" - Diables... Hendrik Van Crombrugge fait partie des quatre gardiens de but sélectionnés par Roberto Martinez pour affronter le Kazakhstan et l'Ecosse dans le cadre des European Qualifiers. Le portier d'Eupen, qui remplace numériquement Koen Casteels, blessé, dans l'effectif des Diables Rouges, a vécu un petit rêve éveillé ce mardi.