Hendrik Van Crombrugge : stop ou encore à Anderlecht ?

" Nous avons l'intention de trouver un accord, parce qu'Anderlecht tient à Hendrik et qu'Hendrik aime Anderlecht".

C’est Gunter Thiebaut, l’agent de Van Crombrugge, qui conclut ainsi la conversation.

L’ancien gardien d’Eupen a été acheté pour près de 2,3 millions d’Euros. Il en vaut bien plus, après cette saison réussie au Sporting. Combien ? " Impossible à dire, surtout depuis la pandémie. Mais si un club propose 10 millions, je crois qu’Anderlecht accepte directement ! "

Concrètement, le joueur est courtisé par des clubs voisins, de Bundesliga, de Série A et d'Eredivisie.

A Bruxelles, le contrat du joueur court jusque 2023, et il se plaît beaucoup dans la capitale. Où donc est le problème ? " Vu les prestations d’Hendrik, il est logique que son salaire soit revalorisé. D’autant que plusieurs clubs, ont manifesté un intérêt réel pour lui. Et pas comme N°2, ce qu’il n’accepterait pas (*). Anderlecht le sait, et a déjà fait une proposition, mais nous l’avons jugée insuffisante. Nous avons bon espoir d’aboutir à un compromis. Le but n’est pas de partir, au contraire !".

Ce n’est un secret pour personne, les Mauves sont en difficultés de trésorerie, et ils regrettent déjà quelques salaires trop lourds dans l’effectif. Mais acheter coûte aussi de l’argent, et donc, faire avec les moyens du bord, c’est une bonne manière de gérer le budget. Par ailleurs, avec des ambitions sportives réelles pour la saison prochaine, ils tiennent à conserver leur gardien international belge.

" Nous n’allons pas mettre la pression sur la Direction anderlechtoise, ajoute Gunter Thiebaut. D’abord parce que nous savons qu’avec la crise actuelle elle a d’autres priorités, mais surtout parce que de la part d’Hendrik, et moi aussi d’ailleurs, il y a beaucoup de respect vis-à-vis de ce club, notamment Vincent Kompany et M. Verschueren qui lui ont donné cette chance de franchir une étape dans sa carrière. Hendrik est quelqu’un pour qui le respect est une valeur essentielle ; en tant qu’agent ça me plaît aussi ".

Pas de calendrier de négociation, mais il faut trouver un accord.

(*) Il y a deux ans, il avait refusé une proposition de l’Ajax à 3 millions parce qu’il s’agissait d’un statut de N2.