Hendrik Van Crombrugge rejoint Anderlecht

Hendrik Van Crombrugge tient son transfert. Le gardien d’Eupen a vu sa patience récompensée et rejoint le Sporting d’Anderlecht. Il a signé pour 4 saisons. Le montant de la transaction n’a été dévoilé.



Gardien constant et efficace, le Louvaniste s'est régulièrement illustré ces dernières saisons à Eupen. A 26 ans, Van Crombrugge a goûté aux Diables lors du dernier rassemblement.



"Van Crombrugge a prouvé au KAS Eupen qu’il est très talentueux. Sa sélection chez les Diables Rouges en est la meilleure preuve", déclarait le directeur sportif Michael Verschueren. "En passant dans les rangs du RSCA, il affiche son ambition. C’est à Henrik de prouver qu’il constitue une valeur ajoutée pour l’équipe."



Cette arrivée pose tout de même la question de l'avenir de Thomas Didillon chez les Mauves. On sait que Rennes s'intéresse à son profil. Le jeu au pied du Français a été pointé du doigt à plusieurs reprises. Un handicap de taille dans le "nouvel Anderlecht".



"Le système de jeu que nous pratiquons impose que chaque joueur puisse bien jouer des pieds" a affirmé Simon Davies, le coach du Sporting, face à la presse cet après-midi, avant l'officialisation de l'arrivée de Van Crombrugge. "Que ce soit le joueur de champ ou le gardien. Nous basons tout sur la possession du ballon et les relances rapides. Thomas Didillon a sans doute commis des erreurs, mais chaque joueur en commet. Didillon a pris des risques, mais c’est aussi à ses partenaires de le mettre dans une position de confort, en lui proposant des solutions de passes. Mais c’est vrai, un gardien qui joue du pied est capital dans notre système".