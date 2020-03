Hendrik Van Crombrugge: "Depuis trois semaines on voit le meilleur Anderlecht"

Anderlecht a déroulé face à Zulte-Waregem ce samedi dans le cadre de la 29e journée. Les Mauves ont donné un vrai festival à leurs supporters avec 7 buts inscrits.

"C'est la preuve que tout tourne bien et qu'on est en confiance. Et cela fait énormément de bien" explique le gardien des Mauves Hendrik Van Crombrugge au micro de Manu Jous. "On enregistre une nouvelle clean-sheet. On sait que le groupe est capable de garder le zéro et marquer des buts. Il y a plein d'éléments positifs. Depuis trois semaines on a vu le meilleur Anderlecht. L'Anderlecht qu'on veut voir, qu'on aurait dû voir."

Anderlecht s'est vite mis à l'abri en marquant deux buts en 15 minutes, ce qui a amplement facilité la tâche. "Vite mener au score, c'est toujours bien. C'est ce qui nous a manqué depuis le début de la saison. Cela donne de la confiance."

"Si on avait pu distribuer tous les buts qu'on a marqués depuis trois matches sur les autres rencontres de la saison, on serait déjà qualifié pour les PO1" ajoute philosophiquement le gardien bruxellois. "Mais la réalité est celle qu'elle est. Il nous reste un match et on a encore tout à jouer."

Car Anderlecht est encore dans la course aux PO1. Malines pouvait écarter les Mauves en cas de victoire mais Eupen a contraint les Malinois au partage. "J'étais convaincu qu'Eupen allait jouer ce match à fond" explique Hendrik Van Crombrugge, l'ex-portier des Pandas. "J'ai eu des contacts avant le match avec les joueurs d'Eupen. Ils m'ont assuré qu'ils allaient commencer le match avec le couteau entre les dents. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont joué le match à fond et ont pris un point. De notre côté on devait faire le boulot et on l'a fait. Car si on ne gagne pas notre match, on a aucune chance."