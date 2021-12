Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) sur le Gril : "J’avais plus de pression à Eupen qu’à Anderlecht"

Il a connu les galères de l’opération puis de la revalidation, mais aujourd’hui il a repris sa place dans les bois mauves. Il évoque les fumigènes, Lior Refaelov, le stress du portier, Guillermo Ochoa, les crânes rasés d’Everton, Tessa Wullaert et le féminisme. Mais aussi Diego Alvès, le corps qui vieillit, Vincent Kompany, le déclin des grands clubs, Jordan Peterson et les penalties. Et surtout… Jules César. Hendrik Van Crombrugge passe « Sur le Gril ».

Il a connu les galères de l’opération puis de la revalidation, mais aujourd’hui il a repris sa place dans les bois mauves. Il évoque les fumigènes, Tessa Wullaert, le stress du portier, Guillermo Ochoa, les crânes rasés d’Everton, Lior Refaelov et le féminisme. Mais aussi le Soulier d’Or, Diego Alvès, le corps qui vieillit, Vincent Kompany, le déclin des grands clubs, Jordan Peterson et les penalties. Et surtout… Jules César. Hendrik Van Crombrugge passe " Sur le Gril ". On le retrouve pour l’interview, dans une loge avec vue sur la pelouse du Lotto Park. Il termine juste un shooting photo… où il mime des dégagements dans les couloirs du stade. Gardien-capitaine d’un Sporting d’Anderlecht qui n’encaisse plus et remonte quatre à quatre les marches du classement, il s’exprime sur son statut actuel… loin de ses devoirs de son époque d’Eupen. " Quand on joue à Anderlecht, on a beaucoup plus de responsabilités extra-sportives, que ce soit les médias, les sponsors ou les clubs de supporters " commence Hendrik Van Crombrugge. " Et c’est sûr que mes prestations, qu’elles soient bonnes ou moins bonnes, sont passées à la loupe. Je suis habitué à la pression, car être gardien, c’est déjà être le tout dernier rempart avant le but. Mais porter ce maillot n’est pas plus stressant que porter celui d’Eupen, bien au contraire : c’est une pression positive car on joue pour gagner… alors qu’à Eupen, on devait se battre chaque semaine contre la défaite. Et ça, c’était beaucoup plus de pression, car celle-ci était négative. "

"C'est quand on ne progresse plus qu'il faut se poser des questions..."

Critiquée, à l’image de son coach, voici quelques semaines, la phalange de Vincent Kompany s’est redressée depuis. Au point d’être l’équipe en forme du moment : la composition a gagné en stabilité, les dominos se sont ajustés. " Notre classement est ce qu’il est, et il reflète ce qu’on a fait cette saison… en bon et en moins bon. On sait où sont nos lacunes et ce qu’on doit travailler. L’avantage en football, c’est que tout va très vite : on peut être mauvais… et la semaine suivante, on a directement l’occasion de rectifier le tir. C’est clair que si on n’avait pas fait tous ces partages dans ces matches que l’on devait gagner, on serait encore plus haut au classement… Je pense que l’équipe est en progression, et c’est le plus important : c’est quand ce n’est pas… ou plus le cas qu’il faut se poser les bonnes questions. "

"J’ai cru que le foot pro, c’était fini pour moi..."

Van Crombrugge a vu cette évolution au retour d’une longue blessure au dos, qui l’a écarté des terrains pendant plus de 8 mois. " A Eupen, j’avais déjà eu une grosse blessure au scaphoïde. Mais ici, c’était encore plus dur car j’ai rechuté. Quand vous êtes blessé, vous êtes à l’écart du groupe et vous faites l’expérience de la solitude… même si, inversement, vous nouez des relations privilégiées avec le staff de revalidation. Mais aujourd’hui, je suis plus fort mentalement, car j’ai vraiment touché le fond : je me suis demandé si j’allais revenir, et si le foot pro était encore pour moi. Notre corps, c’est notre outil de travail… et quand il coince, les doutes arrivent. Aujourd’hui, je comprends mieux mon corps qu'avant. Un corps de gardien, c’est aussi plonger, prendre des coups, encaisser des impacts et des charges durant des années. A 28 ans, le corps ne réagit plus comme à 21… "

"Entraîneur ? Non, car j’ai besoin de contrôler les choses…"

Arrivé au Lotto Park à l’été 2019, Hendrik Van Crombrugge a aussi assisté à la reconversion du Vincent Kompany joueur-entraîneur vers le coaching à temps plein. Et les inévitables balbutiements inhérents à cette transition… " Avec Vincent, je parle essentiellement de foot : il est tellement occupé H24 avec son noyau qu’on n’a pas le temps de parler d’autre chose... même si bien sûr, vous le connaissez, il est ouvert à d’autres sujets. Il transmet son expérience et se met au niveau des joueurs : il a une grosse personnalité mais dans le vestiaire, on a des joueurs comme Lior Refaelov et Wesley Hoedt qui ont aussi connu des vestiaires des stars. Cela dit, je ne pense pas que moi, je deviendrai un jour entraîneur : je suis quelqu'un qui aime le contrôle… et comme coach, il y a trop d'éléments dont on n'a pas le contrôle. Je suis perfectionniste avec moi et avec les autres… et même souvent trop exigent. Mais si je suis où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours été sévère et strict avec moi-même. Et quand je rentre chez moi, je coupe avec le foot : les semaines de Champions League, ils sont tous au vestiaire à s’exciter sur le Barça, City ou le PSG… mais moi, je ne suis pas du genre à m’enfiler trois matches à la télé ! "

"C’est dangereux, les tickets de ‘super-talent’…"

A 28 ans, et pour sa 3e saison en mauve, Van Crombrugge a intégré le baquet des anciens du vestiaire. D’autant que le projet Kompany a intégré bien des jeunes issus de Neerpede. " Comme capitaine et comme gardien ayant le jeu devant lui, j’ai naturellement un rôle de guide à jouer. Je dois dégager une image de sérénité, mais cela fait aussi partie de ma personnalité : on ne vit pas à 20 ans comme on vit à 30 ans. Les générations se succèdent, et les choses évoluent... et pas toujours dans le bon sens. Mais c’est un avis personnel. A Anderlecht, le groupe est assez calme et il y a une bonne dynamique : on n’a pas d’enfants terribles dans le noyau. Mais avec les médias, la gloriole et les agents, c’est devenu moins facile de garder les pieds sur terre. Après quelques bons matches, un jeune peut recevoir le ticket de ‘super talent’ et c’est parfois dangereux : une carrière est faite de hauts et de bas… et tout le monde n’a pas cette force mentale pour bien gérer les bas. Après, c’est vrai que chaque année, je vois débarquer des jeunes de 17, 16… et parfois même 15 ans qui font la préparation avec nous et je constate que Neerpede produit des talents exceptionnels. Et Vincent a sans doute raison quand il dit que les futurs Diables Rouges se trouvent là. A condition de bien gérer leur début de carrière... "

"Fan d’Everton… car tous les coaches avaient la boule à zéro !"

Attaché à… Everton depuis sa prime jeunesse (" Ca date d’un tournoi international de jeunes à Bierbeek : j’avais vu les jeunes d’Everton débarquer avec leur belle tenue bleue et j’avais été frappé par le fait que tous les membres du staff avaient un corps d’athlète… et le crâne rasé ! " s’esclaffe-t-il), Hendrik Van Crombrugge a eu l’occasion, ces dernières semaines, de méditer sur le sort du gardien, exposé dans son but à la vindicte des fans. " Quand les supporters débarquent sur le terrain ou balancent des fumigènes, c’est rarement dirigé contre les joueurs eux-mêmes : c’est surtout contre les supporters adverses ou pour protester contre la direction du club. Donc je me sens rarement en danger… même si c’est vrai que le gardien d’OHL (NDLA : Rafael Romo) a reçu un pétard récemment et qu’il a même perdu l’audition quelques heures. Guillermo Ochoa avait vécu ça aussi dans le passé, et je pense que la Pro-League doit punir cela sévèrement. Mais globalement, non, je n’ai pas peur dans mon but : je suis dans ma bulle. "

"L’Ajax, c’était trop grand pour moi à l’époque"

On lui soumet l’épreuve des PETITS PAPIERS : cinq mots qu’il tire au hasard dans un lot d’une douzaine de fiches. HENDRIK. " Je dois encore parler de moi ? Je suis un gars assez calme, mais aussi un peu compliqué… Mais je suis fondamentalement humble et simple, dans le sens où mes valeurs sont très claires : chez moi, c’est noir ou blanc, rarement gris. Peut-être même que je suis un peu têtu… Mais je traiterai toujours les autres comme j'aimerais être traité moi-même, donc je ne vais jamais faire à autrui quelque chose que je ne souhaite pas qu’on me fasse… Et non, le foot et la notoriété ne m’ont pas changé… " AJAX AMSTERDAM. " Ca, c’est un nom de club auquel on m’associe tout le temps… et je suis content que maintenant, c’est au tour de Sergio Gomez d’y être annoncé ! (clin d’œil) Ce que ce club fait chaque année est vraiment impressionnant... J’ai eu une offre d’Ajax après ma première saison en D1 avec Eupen, mais j’avais décliné car je trouvais que ce club était trop grand pour moi. On m’a dit que le train ne passerait pas deux fois, mais je ne me sentais pas prêt. C’est dans ma personnalité : je ne sais pas toujours ce que je veux… mais je sais très bien ce que je ne veux pas ! Et la suite m’a donné raison… "

JULES CESAR. " Ah, le grand empereur, l’auteur du Bello Gallico… C’est le livre où il raconte sa conquête de la Gaule, avec sa fameuse phrase ‘De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves…’ Je l’ai lu en partie, il était dans la bibliothèque de mon père : mon père est professeur de pédagogie et il nous a toujours incité à lire. Je suis passionné par l’Histoire, car elle nous apprend d’où nous venons : elle nous permet de comprendre que des enjeux comme l’immigration et l’identité sont des thèmes éternels. L’Empire Romain, c’est un peu comme l’Union Européenne aujourd’hui : un ensemble de cultures et de langues qu’il a fallu interconnecter. Chez les Romains, ça a bien fonctionné jusqu’à un certain point, puis ce fut le déclin… pour des raisons qui sont très actuelles. Et c’est vrai que la situation actuelle en Europe fait réfléchir... " PENALTY. " Moi, je n’ai pas de trucs particuliers sur les tirs au but. Mais certains gardiens ont ça : regardez le Brésilien Diego Alves, il avait un taux de réussite de 50% sur les pénos ! Moi, je suis mon inspiration du moment : si je sens un truc, je suis cette intuition. C'est difficile à expliquer : on voit quelque chose chez le tireur adverse, la façon dont il dépose le ballon ou comment il place son corps… De toute façon, scientifiquement, c’est prouvé qu’on n’a quasi aucune chance d’arrêter la frappe, alors… En plus, les règles changent tout le temps au détriment des gardiens : garder le pied sur la ligne, etc. Le gardien, c’est vraiment le joueur le moins apprécié ! On est le héros… ou pas : vous pouvez faire un match de fou… puis faire une bourde à la 89e, et tout le monde ne parlera que de ça ! Alors que pour un attaquant, c’est l’inverse : il rate tout… puis il marque à la dernière seconde, et c’est la star… C’est comme ça : il faut être un peu fou pour choisir de garder les cages…." (clin d’œil)

#METOO. " C’est du lourd, ça… (Il rigole) La question des droits des femmes est une question importante : on en parle davantage aujourd’hui car les plates-formes d’expression sont plus nombreuses qu’avant… et c’est très bien comme ça ! Mais l’Histoire est aussi une histoire de justice et d’injustices. Je ne suis pas favorable à des quotas imposés, mais je pense qu’il faut une égalité des OPPORTUNITES entre femmes et hommes, pour l’accès aux postes de décision. J’ai encore croisé l’équipe dames du Sporting au fitness cette semaine, et je connais bien Tessa Wullaert car on avait le même agent. Et je peux vous dire que le football féminin a encore un très grand potentiel. (On lui parle de la polémique en Flandre, autour de l’ex-coach national du volley féminin, que plusieurs joueuses accusent d’avoir utilisé des techniques de gestion proches du harcèlement et de la violence verbale) Chaque personne va réagir différemment. Je lis pour l’instant un livre du psychologue canadien Jordan Peterson, où il parle du people-management. Cet auteur est très controversé, mais il est un fait que dans un groupe de 25 personnes… vous aurez 25 personnalités différentes ! Donc chacune requiert une approche adaptée… "

"Le Soulier d’Or ? Ca ne m’intéresse pas"

A l’approche de la fin d’année, se profile aussi la période de distribution des prix individuels. Notamment du toujours très contesté Soulier d’Or… " Qui va être Soulier d’Or ? Je ne sais pas… et franchement, ça ne m’intéresse pas ! Le foot, pour moi, c’est un sport d’équipe… et donc ce genre de trophée est totalement subjectif. C’est comme le Ballon d’Or : regardez les débats autour de Messi ou de Lewandowski… Si on me désigne meilleur gardien de 2021, je serai flatté qu’on m’apprécie… mais sans plus : pour moi, le collectif est plus important. "

De là à envisager un titre collectif en fin de saison… d’autant que le Sporting enchaîne les bons résultats ? " Anderlecht champion ? Je dis oui... Mais si je dois me raser le crâne comme les types d’Everton, là, je dis non… Ce sont des promesses que vous faites sur un moment… et qui vous reviennent dans la figure comme des boomerangs. Donc je préfère être prudent ! " (rires)