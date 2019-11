Hendrickx : "Un Charleroi pas si beau, mais un Charleroi efficace"

Gaëtan Hendrickx, qui a repris place dans le milieu de terrain carolo en l'absence de Cristophe Diandy (ligaments croisés) et de Marco Ilaimaharitra (suspendu), s'est montré très lucide après la victoire de Charleroi face à Eupen (1-0) ce samedi dans le cadre de la quinzième journée de Pro League.

Le jeune joueur belge, qui fêtait seulement sa deuxième titularisation de la saison, estime toutefois que les Zèbres ont fait ce qu'ils devaient faire avant tout : gagner !

"Charleroi n'était pas si beau et n'a pas livré son meilleur match à regarder, mais c'était un Charleroi efficace, qui a fait le travail, qui voulait les trois points avant le match et qui les as pris après le match. On a eu du mal à mettre du tempo dans ce match et à trouver des solutions, mais dans les vingt dernières minutes, on a su bien les trouver. Cela fait partie du foot et c'était important de gagner aujourd'hui, Eupen restait sur quatre matches sans défaite et se rapprochait de nous au classement."

"Aujourd'hui, j'ai reçu ma chance et je voulais tout faire pour la saisir, a repris le médian carolo. On travaille dur et on fait preuve de constance : cette année, on arrive à combiner les victoires contre les plus grosses équipes et sur les moins grosses sur papier. Il n'y a plus de petite équipe : tous les matches sont difficiles, et on arrive à être plus réguliers, c'est ce qui nous permettra de rester dans le Top 6."