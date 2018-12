Hendrickx : "Nos deux victoires d'affilée n'auraient servi à rien si on n'avait pas gagné"

Gaëtan Hendrickx et Massimo Bruno, deux des pions essentiels sur l'échiquier de Felice Mazzu, étaient particulièrement satisfaits après la victoire de Charleroi face au Cercle de Bruges (3-1) ce samedi dans le cadre de la 17ème journée de Pro League. Les Zèbres ont signé un troisième succès consécutif et sont en pleine confiance avant d'affronter Genk et Anderlecht la semaine prochaine.

"Neuf points sur neuf, c'est exactement ce qu'on voulait, a souligné Massimo Bruno au micro de la RTBF. On l'a fait, nous sommes très contents ! Quand on joue comme ça, on prend beaucoup de plaisir offensivement, et quand on finit les actions, c'est parfait. Il faut tout de même faire attention en fin de match, on se relâche toujours un petit peu, et on encaisse des buts un peu stupides. C'est le seul point un peu négatif aujourd'hui. Le programme qui nous attend est très solide (Genk en Coupe de Belgique mercredi, à Anderlecht en championnat dimanche, NDLR), mais on va l'aborder avec beaucoup de confiance, car on sort d'un terrible enchaînement de matches. On va essayer de faire quelque chose de bien en Coupe !"