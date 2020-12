"Hein Vanhaezebrouck va remettre de la crainte dans le vestiaire de Gand…"

Un come-back écrit dans les étoiles. Trois ans après les avoir quittés, Hein Vanhaezebrouck retrouve ses chers Buffalos : il est déjà le 4e coach d’une saison pourrie. HVH incarne surtout l’image de la période de gloire du club, avec le titre de champion en 2015, suivi de la belle aventure en Champions League. Reste à voir si faire du neuf avec du vieux est une formule gagnante…

" Rappeler HVH est en tout cas la moins mauvaise des idées que les dirigeants gantois ont eues ces derniers mois… " commente Alexandre Teklak, consultant RTBF et Proximus. " Il faut reconnaître qu’ils se sont bien plantés, qu’ils ont beaucoup parlé… et même trop en étant présomptueux dans leurs ambitions. Certes, il faut parfois de l’arrogance pour bien performer, mais là ils ont eu le retour du boomerang. Ivan De Witte revient donc à un choix plus légitime : Hein était resté son grand fantasme depuis son départ, mal digéré, de 2017. Vanhaezebrouck, lui, est le grand gagnant de l’opération : c’est le meilleur moment pour lui de revenir car le club est au plus bas. Il arrive en odeur de sainteté : il ne peut qu’améliorer l’équipe et les résultats. Et il est forcément resté un très bon entraîneur... "

" Vanhaezebrouck est opportuniste… comme il le disait pour Clément "

Sauf que HVH incarne les succès… passés du club gantois. Saura-t-il sortir de l’ornière ce club qui connaît la première grosse crise profonde depuis son arrivée au sommet ? Ne joue-t-il pas sa réputation, avec ce retour qui pourrait se muer en cadeau empoisonné ?

" Je ne dis pas qu’on va lui dérouler le tapis rouge à Gand, mais le club est tellement secoué qu’il arrive dans une situation très confortable " poursuit Teklak. " Hein avait parlé d’opportunisme lors du retour de Philippe Clément à Bruges… et aujourd’hui, c’est lui qui l’est. Sur le plan financier et sportif, il a des moyens garantis : c’est quelqu’un qui aime prendre de la place et décider des choses, c’est lui qui avait dessiné les plans du Centre d’Entraînement. Il est créatif, il est visionnaire, il aura totale carte blanche : je ne m’inquiète pas pour lui, il a bien plus à gagner qu’à perdre… Et quel autre grand club en Belgique peut lui proposer le salaire et le cadre de Gand ? Je n’en vois pas… Pour lui, c’est vraiment le contexte idéal pour se relancer après deux années sabbatiques… "