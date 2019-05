Gand dément avoir discuté avec Hein Vanhaezebrouck

Le club de Gand a démenti avoir eu des discussions avec son ancien coach Hein Vanhaezebrouck. Dans un communiqué, La Gantoise regrette la sortie des ces informations et affirme qu'elles sont fausses. Le club réaffirme son envie de travailler sereinement pour la fin des PO1 et explique que les décisions sur l'avenir de celui-ci sera discuté après la saison.

L'histoire de Gand et celle d'Hein Vanhaezebrouck est à jamais liée après un titre en 2015 et deux saisons remarquables en Coupe d'Europe. On évoquait ce matin le fait que leur route pourrait se croiser à nouveau puisqu'un retour du coach à La Gantoise était mentionné par nos confrères du Nieuwsblad et de la Dernière Heure.

Le club de Gand a connu une saison en demi-teinte avec une qualification de justesse pour les PO1, un mauvais parcours dans ceux-ci et une défaite en finale de la Coupe de Belgique contre Malines.

Selon nos confrères, le président du club, Ivan De Witte et le directeur général Michel Louwagie auraient sondé leur ancien coach pour connaître son intérêt en cas de départ de Jess Thorup, l'actuel entraîneur.