Hans Vanaken élu Footballeur Pro pour la deuxième année consécutive

La Pro League a remis ses prix ce lundi soir à l'occasion de son traditionnel gala, organisé à l'Autoworld, à Bruxelles. C'est le Brugeois Hans Vanaken qui a décroché le titre de Footballeur Pro de l'année, le trophée le plus prestigieux remis durant la soirée.

Vanaken, 26 ans, a poursuivi sur sa lancée après une saison 2017/2018 qui lui a valu le titre de Footballeur pro et quelques mois plus tard le Soulier d'Or. Le milieu offensif en est à 13 buts et 16 assists en 37 matchs de championnat.

L'Ukrainien Ruslan Malinovskyi (Genk), l'Espagnol Alejandro Pozuelo (Genk, transféré à Toronto en mars) étaient les deux autres finalistes au titre de Footballeur Pro de l'année, le trophée le plus prestigieux remis durant la soirée.

Malinovskyi et Pozuelo ont largement contribué à l'excellente saison du KRC Genk, leader du championnat avec 6 points d'avance à trois journées de la fin. Malinovskyi, 25 ans, a jusqu'ici marqué 13 buts et délivré 11 assists en 35 rencontres. Pozuelo avait totalisé 5 buts et 10 assists en 28 rencontres avant de quitter le club en mars, juste avant les play-offs, pour rejoindre Toronto.

Les joueurs de la Jupiler Pro League et de la Proximus League ont pu voter durant le mois d'avril.