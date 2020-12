Hannes Delcroix : "Quand on perd, je m’insulte moi-même !"

C’est le dernier arrivé, mais aussi le plus âgé, des jeunes de la génération Kompany : il s’est installé au cœur de la défense mauve… et a même déjà gratté sa première cap chez les Diables. Il évoque ses longues années de patience, Paul Onuachu, le racisme dans le foot, Remco Evenepoel, la philosophie de Neerpede et Samuel Umtiti. Mais aussi sa famille à Haïti, Christopher Nolan, Liverpool, ses bizutages, Olivier Deschacht et les dégagements en tribune. Et même... Piterson Désir. Hannes Delcroix passe " Sur Le Gril ".

Mine de rien, il est devenu l’incontournable de Vincent Kompany. Titulaire, et en intégralité, de 8 des 9 derniers matches d’Anderlecht, Hannes Delcroix a effacé les Luckassen, Vranjes et autre Milic, et commande la défense mauve avec son compère Miazga.

" J’ai toujours eu confiance en mes qualités pour un jour réussir " explique Hannes Delcroix par conf-call (Covid oblige) via Zoom depuis son domicile. " J’ai dû avoir de la patience, je voyais mes copains de la génération 99 (NDLA : comme Alexis Saelemaekers) recevoir leur chance : j’aurais pu être jaloux, mais ça me motivait à bosser encore plus. Ça a duré quelques années, je suis déjà à Anderlecht depuis 6 saisons : j’ai 21 ans… mais c’est encore jeune, hein ! (rire) Je me souviens bien du jour où on a annoncé que Vincent Kompany quittait City pour revenir à Anderlecht : j’étais surpris comme tout le monde, mais c’était un signal fort pour les jeunes de Neerpede. Pour moi aussi, c’était important parce que comme défenseur, il allait forcément m’apprendre beaucoup. Le premier jour, j’étais un peu intimidé de lui parler comme ça, ‘en un contre un’ (sic), mais c’est vite passé. La première saison, Vincent m’a dit que c’était mieux pour moi de partir en prêt pour prendre du temps de jeu… et moi aussi, je voulais jouer. Il m’a toujours dit de travailler, d’encore travailler… et quand je suis revenu, il m’a donné ma chance. Voilà… "

" Prendre des risques fait partie du jeu d’Anderlecht "

Prêté un an à Waalwijk, où il a plongé dans la dure bataille du maintien, Hannes Delcroix a découvert une autre réalité.

" C’est vrai que chez les jeunes à Neerpede, on est habitué à jouer pour gagner en soignant le style. Moi aussi, je suis conditionné à construire de l’arrière… et prendre des risques fait partie du jeu d’Anderlecht. Mais en Pro-League, face à des adultes, on apprend vite à viser l’efficacité et s’il faut dégager en tribune, on le fait aussi… même si ce n’est pas le but. (sourire) On est septièmes… mais on n’a perdu que 2 matches. En fait, on a perdu beaucoup de points à cause de partages… mais si on avait gagné ces matches-là, on serait tout en haut du classement. Tous nos buts pris dans le dernier quart d’heure ? (NDLA : le Sporting a perdu 12 points à cause de goals tardifs !) Je ne regarde pas durant le match quelle heure il est, hein ! (rire) On fait de notre mieux : on doit travailler les détails, limiter les erreurs et rester concentrés jusqu’en fin de match. Mais je suis très mauvais perdant : quand on perd, je m’insulte moi-même ! "

Celui que le responsable des jeunes à Neerpede, Jean Kindermans, a un jour surnommé Mister Cool (" Je suis toujours très calme, il en faut beaucoup pour me stresser… ") est né à Haïti au lieu-dit La-Petite-Rivière-de-l’Artibonite (sic) et… sous le nom de Piterson Désir. Hannes Delcroix est arrivé en Belgique à l’âge de deux ans, et a grandi en province d’Anvers dans une famille d’adoption : avant de rejoindre le Sporting, il a même évolué au Beerschot et à l’Antwerp.

" Mon nom d’origine figure toujours sur mon passeport haïtien, mais personne ne m’appelle Piterson. Personne ne connait même ce nom. Ma famille biologique m’a recontacté… par Facebook, et ça a été un moment fort… même si je ne suis pas le genre à montrer mes émotions. J’avais besoin de savoir d’où je viens. Je soutiens des projets humanitaires sur place, notamment pour installer des pompes d’eau potable. Si je suis connu là-bas ? En tout cas, je reçois des messages du pays : on me demande pourquoi je ne joue pas pour l’équipe nationale d’Haïti... "