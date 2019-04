Guillermo Ochoa : "Ce n'est pas le moment de baisser les bras"

Après le revers 4-0 du Standard au FC Bruges, Guillermo Ochoa a confié au micro de Pierre Deprez : "C'était une mauvaise soirée. C'est dommage car dans les premières minutes, on jouait bien. Les accidents, cela arrive et ce soir c'était un accident. On a encaissé le deuxième but trop vite et là c'est devenu trop lourd. Il faut finalement féliciter Bruges car il a bien joué ce soir."

Le FC Bruges a frappé un grand coup mais la route vers le titre reste encore longue et semée d'embûches.

"Je ne sais pas si Bruges sera champion. Genk a aussi fait un bon parcours en championnat et nous, on tente de prouver qu'on peut aussi être là. On est triste du résultat ici à Bruges mais il faut désormais réagir vite et relever la tête. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. On a à présent deux matches à la maison (contre Anderlecht et Genk, ndlr) et on doit les gagner. C'est vrai que cette défaite fait du mal moralement mais à la maison, les supporters seront derrière nous et on sait qu'ils ne lâchent jamais. On doit se battre pour eux et pour nous aussi. Vendredi (contre Anderlecht, ndlr), ce sera le moment de réagir après le coup dur de ce soir", a conclu le portier mexicain.