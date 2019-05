Guillaume Gillet : « Qui d’autre que Vincent Kompany pour tenter cette folle aventure ? »

Dans l’émission « Complètement Foot » sur Vivacité, Guillaume Gillet est revenu sur la saison pourri du RSC Anderlecht, club pour lequel il a porté la vareuse à 330 reprises de 2008 à 2016. Voir « son » Sporting terminer à la dernière place des POI a de quoi le toucher.

« C’est le monde à l’envers, c’est surprenant et triste. Cela fait aussi partie de l’histoire d’un club, ces mauvaises périodes. Les Play-offs n’ont fait que confirmer le manque de qualité et de caractère au Sporting d’Anderlecht cette saison », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : « Honnêtement, si Anderlecht m’avait proposé de revenir au moment où j’ai quitté l’Olympiakos, je pense que j’aurais très sérieusement réfléchi. La direction a fait un choix différent en voulant davantage sur les jeunes. C’est une bonne chose mais on se rend compte qu’il est également bon d’avoir des joueurs qui ont l’ADN du club et l’amour du club dans le sang. J’aurais pu apporter quelque chose à cette équipe. Mais de là à dire qu’Anderlecht aurait fait un meilleur championnat, je ne me le permettrais pas. »

Anderlecht va repartir sur de nouvelles bases avec… Vincent Kompany qui a décidé d’effectuer son retour dans le club où tout a commencé pour lui.

« J’ai été surpris surtout par le rôle de joueur-entraîneur. C’est quelque chose de très particulier. J’ai déjà connu cela mais dans des clubs de provinciales (sourire). Au plus haut niveau et surtout dans un club comme Anderlecht, c’est surprenant », avoue le médian de Lens.

A la question de savoir si Kompany au RSCA cela peut marcher, Guillaume Gillet rétorque : « J’ai envie de dire qui d’autre que Vincent Kompany pour tenter cette folle aventure. Il connaît très bien la maison et c’est un joueur qui a connu une carrière fantastique. C’est un des meilleurs joueurs au monde. J’y crois mais c’est un peu trop tôt et trop flou en ce qui concerne le rôle exact qu’il va jouer pour tirer déjà des conclusions. Je suis convaincu qu’il va encore apporter beaucoup au Sporting en tant que joueur. En tant qu’entraîneur, je suis certain qu’il va prôner un beau football que les supporters et les amoureux de foot aiment voir à Anderlecht. On sait qu’il a côtoyé les plus grands entraîneurs du monde et il a aussi une capacité d’absorption énorme ».