Guillaume Gillet : "Le championnat belge… c'est un peu folklorique"

Après cinq saisons passées à l’étranger, Guillaume Gillet revient en Belgique, au Sporting Charleroi. Son retour a été acté alors que le championnat belge est encore rempli d’incertitudes…

Avant tous les autres championnats d’Europe, la Belgique a décidé d’arrêter l’exercice 2019-2020 en raison du Coronavirus. L'option retenue a été celle de geler le classement et donc d’acter la relégation de Waasland-Beveren. Le club s’estime lésé depuis cette décision et fait tout ce qui est en son pouvoir pour la faire modifier… Et depuis que la CBAS a rendu un verdict en ce sens, on ignore ce qu’il adviendra de la fin de la saison passée ainsi que de la formule du championnat à venir.

Une situation qui ne semble pas vraiment étonner ni perturber Guillaume Gillet. Nous lui avons demandé si cette situation l’inquiétait, il a répondu en souriant : "J’ai toujours connu des 'histoires belges' dans le championnat belge… c’est un peu folklorique. Mais quand on est joueur, on a hâte que le championnat reprenne, si possible avec le plus de supporters dans les stades. C’est vrai que ça peut réguler notre quotidien. J’espère que les instances vont trouver rapidement une solution qu’on puisse démarrer ce championnat." Le joueur préfère donc "en rire" sans trop s'en préoccuper, insistant une nouvelle fois sur son envie de voir le public revenir dans les stades.

Les discussions suivent leur cours du côté de la Pro League qui se réunira une nouvelle fois ce lundi pour tenter d’avancer sur le dossier.