Guillaume Gillet : "Je compte être un leader à Charleroi, et je me battrai pour gagner ma place"

Guillaume Gillet est de retour en Belgique, au Sporting de Charleroi. L’annonce date d’il y a quelques jours déjà mais le joueur a été présenté ce jeudi à la presse. Détendu et souriant, il semble avoir hâte d’en découdre sur les terrains. De son départ émouvant de Lens, à sa prise de décision il n’élude rien. Il espère pouvoir rencontrer le public carolo le plus rapidement possible.

Entre le confinement et son transfert, Gillet n’avait plus participé au moindre entraînement collectif depuis son dernier à Lens à la mi-mars. Du coup, il avait forcément très envie de reprendre : "Je me sens très bien, j’ai déjà pris beaucoup de plaisir en deux jours d’entraînement. Après quatre mois loin des terrains de foot, ça fait du bien de retoucher le ballon et de revoir des coéquipiers, ça me manquait beaucoup. La compétition, l’adrénaline, c’est quelque chose qu’on aime, nous les joueurs. Je suis ravi de pouvoir recommencer mon métier."

Le transfert de l’ex-Diable rouge se tramait depuis quelques semaines déjà : "J’avais rencontré le président, le coach, avec qui j’avais parlé presque 2h30. Donc on avait eu le temps de faire le tour du sujet. Il me fallait un petit temps de réflexion, parce que mon désir de base était de rester en France et de regoûter à la Ligue 1. Malheureusement je n’ai pas reçu de proposition… Je pense qu’à ce moment-là un retour en Belgique était la meilleure option…"

Il admet que Mouscron se montrait intéressé et qu’un ensemble de choses aurait pu faire pencher la balance en faveur des Hurlus… Il aurait pu éviter de déménager (il vit à Lille), ses enfants auraient pu rester dans la même école et on lui proposait un contrat de deux ans. Mais le défi carolo s’est avéré plus tentant… "C’est un club en constante amélioration, qui va participer à l’Europe… avec des supporters de plus en plus présents et qui sont vraiment derrière leur public. Depuis que Mehdi Bayat et le président ont repris le club on sent vraiment qu’il y a une autre dynamique. Tout ça a fait que ce club s’est amélioré dans tous les domaines. "

Quelque peu ému, le joueur admet que le fait de quitter Lens a été un déchirement. Le club lui a tout simplement expliqué qu’il était le seul milieu de terrain en fin de contrat et qu’il était plus facile, sportivement, de le laisser partir. "Je suis honnête j’étais vraiment très triste et ému de devoir quitter ce club. Je pense que j’ai laissé une très belle image auprès des supporters et je sais que pour eux je serai toujours le bienvenu. C’est vrai que c’est un club populaire et on sait que la région de Lens est une région très pauvre. Mais les gens sont bienveillants, ils sont gentils."

La comparaison entre Lens et Charleroi est assez évidente pour lui, "Je pense qu’on peut trouver dans les deux villes le même type de supporters et de personnes et ça a toujours eu une place dans mes décisions. Le fait que ce soit aussi un club historique."

Des supporters qu’il a évidemment hâte de rencontrer : "Je souhaite aux supporters, pas seulement ceux de Charleroi mais du monde entier, de pouvoir revenir dans les stades parce que ça doit aussi leur manquer énormément. Pour une équipe, sur le terrain, quand on a l’occasion d’avoir un beau public derrière soi c’est toujours mieux, ça nous donne toujours plus de force. Et je sais que les supporters à Charleroi sont très présents derrière l’équipe donc j’ai hâte de les rencontrer et de découvrir ça sur le terrain."