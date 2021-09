Guillaume François sur le Gril : « En Diablotins, Eden Hazard nous énervait, tant il était facile… »

Il est le piston droit du 3-5-2 saint-gillois qui, depuis de le début de saison, étouffe la concurrence jusqu’à se camper au faîte de la D1A. Il évoque la fameuse euphorie de la montée, Eden Hazard, les faillites de clubs, le vin des Pouilles, la Foire agricole de Libramont et le Parc Duden. Mais aussi sa passion pour la tactique, les contrôles tibia de Dante Vanzeir, le hockey féminin, Teddy Teuma, la mode des wing-backs et l’humanité de Felice Mazzu. Et bien sûr… Guillermo Guiz. Guillaume François passe " Sur le Gril. "

Sur le Gril - Guillaume François (Union Saint-Gilloise) - 10/09/2021

Il campe le piston droit du 3-5-2 saint-gillois qui, depuis de le début de saison, étouffe la concurrence jusqu’à se camper au faîte de la D1A. Il évoque la fameuse euphorie de la montée, Eden Hazard, les faillites de clubs, le vin des Pouilles, la Foire agricole de Libramont et le Parc Duden. Mais aussi sa passion pour la tactique, les contrôles tibia de Dante Vanzeir, le hockey féminin, Teddy Teuma, la mode des wing-backs et l’humanité de Felice Mazzu. Et bien sûr… Guillermo Guiz. Guillaume François passe " Sur le Gril. " La musique tourne à fond dans la salle de musculation voisine, des rires s’échappent du couloir des vestiaires : l’entrain et la bonne humeur suintent les murs du centre d’entraînement de l’Union Saint-Gilloise de Lier, en banlieue anversoise. " Nous en tête de la D1A ? Je ne l’aurais pas cru en début de saison vu notre calendrier, mais on n’a rien volé " se lance Guillaume François, juste avant de filer à la séance de soins. " La victoire initiale à Anderlecht nous a donné confiance, contre Bruges on méritait mieux et surtout, on a toujours produit du contenu. Ce n’est pas comme si on avait eu de la chance ou si on surfait juste sur l’euphorie de la montée. On s’est dit avant la saison qu’on devait jouer comme en D1B… qui était assez faible l’an passé, c’est vrai : jouer notre jeu, sans prise de tête, sans pression ni complexe. Notre ossature n’a pas changé depuis l’an passé, on a gardé nos automatismes et nos habitudes de jeu… et c’est un avantage car les autres clubs ont dû traverser leur mercato. Mais après 6 matches, il n’y a plus de surprise : le classement ne ment pas. Avec 12 points sur 18, on profite aussi de tous les points perdus par la concurrence. Mais en deux défaites, on peut aussi se retrouver tout en bas. Il faudra aussi confirmer, car on voit bien avec le Beerschot et OHL que la 2e saison est toujours la plus difficile… "

" L’Union en tête ? On joue comme en D1B… "

Car passé le premier élan de sympathie, la réussite unioniste ne fait pas que des heureux : les Jaune Bleu sont attendus au tournant après cette première trêve. " C’est vrai qu’on a bénéficié de la forme simultanée de tous nos joueurs… Mais franchement, non, on ne joue pas en surrégime : au contraire, on joue pareil qu’en D1B ! Après, on a jusqu’ici surtout affronté des clubs dominants : on aborde maintenant des adversaires moins confirmés, et il faudra voir comme on va gérer des oppositions plus défensives. Hormis Damien Marcq et moi, on est quasiment tous novices en D1A, mais ça ne se voit pas : des Casper Nielsen ou Teddy Teuma, notre capitaine, ont déjà un vécu international et jouent comme des routiniers. Au but, Anthony Morris dégage un calme très précieux et son jeu au pied est l’un des meilleurs de D1A. Devant, Deniz Undav et Dante Vanzeir forment, selon moi, le duo d’attaque le plus complémentaire de l’élite. L’Allemand est un footballeur complet : il bosse, il redistribue, il garde le ballon pour nous donner de l’oxygène. Dante lui est plus un buteur pur : à l’entraînement, il est capable de nous faire trois contrôles du tibia… puis de nous marquer un but d’anthologie. (rire) On l’a bien charrié quand on a appris qu’il était dans la présélection de Roberto Martinez, tant ça nous semblait… surréaliste ! Mais pourquoi ne pas le voir à l’avenir intégrer le groupe des Diables du futur ? Jérémy Doku et Hugo Siquet ont bien été repris après quelques matches seulement… "

" A Virton, le terrain qui s’affaisse… "

A 31 ans, Guillaume François approche les 200 matches en D1 : pourtant, le chemin a été semé d’embûches. " A Mouscron, pour mes débuts chez les pros, au Beerschot puis à Virton, j’étais un peu le chat noir : ça se terminait toujours par une faillite ou des soucis extra-sportifs. Avec Maxime Lestienne, on commençait à percer : on jouait un foot jeune et offensif avec le coach Miroslav Djukic… puis la faillite a tout arrêté. J’aurais bien aimé éclore tranquillement au Canonnier, qui était un club familial, correspondant à mes valeurs : je n’avais pas d’agent, je me vois encore signer mon premier contrat, dans la cuisine de la ferme familiale, avec Gil Vandenbroeck, le Directeur Sportif hurlu qui était venu jusque chez nous dans le Luxembourg. Mais j’ai dû partir au Beerschot qui était 3e de D1 à ce moment-là… avant que tout ne s’écroule à nouveau. Et à Virton, c’était un pari de potes avec mon ami Anthony Morris : jouer ensemble dans notre région natale. Tout avait bien démarré, c’était un beau projet… et là aussi, ça a foiré. On en a vu des belles, en Gaume : un jour, en plein milieu de l’entraînement au terrain du Congo, ça ne s’invente pas, on voit le centre du terrain… qui s’affaisse devant nous ! C’est toujours l’avenir qui dicte si vos décisions étaient les bonnes ou les mauvaises. Mais ce que je sais, c’est qu’ici à l’Union, tout est super-pro… et on est payés ! " (rires)

" Eden n’a pas changé… "

En attendant, en 2007, Guillaume François fait partie de la génération des Diablotins U17 demi-finalistes à l’Euro… avec Christian Benteke et Eden Hazard. " En U19, on a vu arriver aussi Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Mais Eden, qui était surclassé car il avait un an de moins que nous, c’était exagéré ! Il faisait tout avec une telle facilité et une arrogance, que c’en était parfois énervant… mais Dieu, que c’était beau ! Toi, tu dois toujours tout faire à bloc pour arriver à quelque chose, et lui, sur un simple geste, il faisait basculer un match ! Des gars comme ça, c’est précieux et il faut les protéger… donc non, pas de jalousie ! Et cette insouciance ! Je l’ai recroisé deux-trois fois : c’est une star, il a la pression, il est père de famille… mais il n’a pas changé. Toujours à rigoler ! "

D’autant qu’à l’époque, Guillaume François partageait le front de bandière avec le prodige brainois : le Champlonais est un attaquant aujourd’hui reconverti. "Ça surprend toujours tout le monde quand je raconte que chez les jeunes, je tournais à plus d’un but marqué par match… et aujourd’hui j’ai un peu perdu l’instinct du goal. Ma reconversion a débuté il y a 8 ans lors de mon passage à Charleroi : Felice Mazzu m’a proposé de prendre le couloir et ça me plaît beaucoup. Le poste de latéral, wingback comme on dit, demande une grosse débauche d’énergie et est devenu crucial dans le foot moderne, basé sur des défenses à trois : il me fait participer au jeu offensif comme défensif, car je touche beaucoup de ballons. C’est marrant de voir que Thomas Meunier et Timothy Castagne occupent le flanc droit des Diables… et tous les trois on est des Ardennais venus du Luxembourg. J’ai dû bosser pour apprendre à défendre mais comme attaquant, mes perspectives étaient trop limitées. Aujourd’hui, j’apprécie de faire un bon tacle : en Angleterre d’ailleurs, les fans applaudissent autant un beau tacle qu’ils célèbrent un but marqué. Ma seule hantise, c’est de marquer un jour contre mon camp… "

" Bruxelles, ma Belle… "

© Tous droits réservés Tous les murs du Centre de Lier sont peinturlurés de jaune et de bleu. Sur les marches du grand escalier menant au premier étage, sont écrites les paroles du chant de l’Union. " Bruxelles, ma belle, tu me portes mon emblème… " : François nous fait toute la chanson d’une traite. Et sur certains murs, sont écrites les valeurs défendues par le club : " intégrité, engagement, courage, passion, humilité ". " Cela peut passer pour de la com’, mais moi, je trouve ça beau. Quand j’ai signé ici, tout de suite le directeur sportif m’a sorti son Powerpoint avec les grands thèmes à incarner. Jamais, je n’avais vu ça dans aucun autre club ! Dès que vous allez sur internet et que vous voyez l’historique de l’Union, quand vous arrivez devant ce stade avec sa vieille façade, vous comprenez que c’est un club spécial. Les dirigeants sont britanniques mais ils ont compris l’importance de l’ADN et d’un ancrage local. Il y a cette chaleur des supporters, qui nous font courir 15 km par match tellement ils nous boostent. Et avec un vrai projet de développement : ici, on veut jouer les sommets à terme, nous sommes dans la capitale de l’Europe et on en a les moyens. Les dirigeants ont mis trois ans à remonter en D1A… et s’ils ne voyaient pas plus loin, ils seraient partis après un an ! "

© Tous droits réservés A l’Union, la touche folklorique est aussi assurée par le coach Felice Mazzù dont la voix, mâtinée d’accent carolo, traverse les couloirs… " J’étais curieux de voir si Felice avait changé après son passage amer à Genk. Mais j’ai retrouvé le même Mazzù qu’à l’époque de Charleroi : proche et humain. On a beau dire mais beaucoup de joueurs ont besoin de se sentir chouchoutés pour sortir le meilleur. Un coach militaire qui vous casse, ça ne mène à rien… Et avec Felice, on a aussi une référence tactique. La tactique, ça me passionne ! Je suis les cours pour passer mon diplôme UEFA B : avant on critiquait ces cours pour leur côté théorique et scolaire, aujourd’hui, du moins dans les cours pour les joueurs professionnels, ce sont plutôt des échanges d’idées et des ateliers. Je ne me destine pas à une carrière de T1, car je ne me sens pas l’âme d’un leader. Mais faire partie d’un staff, à terme, ça oui… "

Couple de sportifs Chez les François, ça cause aussi sport à la maison : Madame se nomme Aisling D’Hooghe et garde les filets des Red Panthers, notre équipe nationale Dames de hockey sur gazon. " Être deux sportifs de haut niveau, ça facilite la vision au quotidien : on partage le vécu et les émotions de l’autre, on comprend aussi ses plannings parfois très compliqués… Nos statuts ne sont pas les mêmes : elle doit s’entraîner le soir après sa journée comme Echevine à Waterloo (NDLA : Petite enfance, famille, santé) et elle n’aura jamais mon salaire… car même si le hockey est en pleine explosion, il n’a pas les sponsors et la médiatisation du foot. Mais j’ai appris à aimer la mentalité de ce sport et ses valeurs. "

" La bière mieux que le Coca "

Fils d’agriculteur (" Je faisais chaque année avec mon père la Foire Agricole de Libramont… et surtout la fête foraine qui suivait le soir et où ça picolait grave, mais moi, mon truc, c’était plus les tracteurs que les vaches " rigole-t-il), le back saint-gillois est un touche-à-tout, tendance épicurienne. " Bien sûr que je connais des footeux qui fument et qui boivent, il faut parfois décompresser…. Boire deux trois chopes après un match permet de lâcher la pression… et c’est meilleur pour la santé qu’enchaîner cinq Cocas ! (clin d’œil) Mais trouer la nuit en soirée, vous faites ça deux-trois fois par saison quand vous avez 20 ans…, mais à 30 ans, ça ne passe plus ! Quand j’habitais Ixelles, j’allais parfois au Kings of Comedy Club où j’ai vu les premiers pas de Guillermo Guiz. J’adore les stand-up d’humour et les bars à vins, je suis allé à celui ouvert à Anvers par l’ex-joueur Mohamed Messoudi… et ça pourrait m’inspirer pour l’avenir. Mon dernier péché mignon, c’est un cépage Primitivo, un vin rouge des Pouilles, la région d’Italie où on prévoit d’aller depuis 3 ans avec Aisling… mais le Covid a tout retardé. Un petit tour de la Côte en Vespa, je me régale déjà ! "

D’ici là, il faudra confirmer sur le terrain ce début de saison en fanfare. " L’objectif premier reste de se maintenir en laissant un maximum d’équipes derrière nous. Mais si on pouvait accrocher le top 8 et ne pas clôturer la saison dès avril, ce serait parfait. Si on que qualifie pour l’Europe ? Allez, je paie la tournée générale aux supporters. Euh, rectificatif : je paie... un fût. " (rires)