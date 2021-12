Guillaume Dietsch (Seraing) sur le Gril : "J'adore quand les supporters m'insultent..."

Troisième gardien le plus passé de D1A derrière Sammy Bossut (Zulte Waregem) et Guillaume Hubert (Ostende), il est pourtant l’une des révélations d’une équipe serésienne sous-classée en regard du contenu foot qu’elle produit chaque semaine. Il évoque Karim Benzema, la solitude du gardien, le Carré de Liège, un plongeon nocturne, Eduardo Camavinga et la quiche lorraine. Mais aussi Eric Zemmour, les projectiles lancés des tribunes, Emilio Ferrera, ses ficelles sur les Panenka, Paul Onuachu et le jeu au pied. Et surtout… Alsting Zinzing. Guillaume Dietsch (Seraing) passe « Sur Le Gril ».

7 images Guillaume Dietsch (Seraing) en mode selfie © Tous droits réservés

Troisième gardien le plus passé de D1A derrière Sammy Bossut (Zulte Waregem) et Guillaume Hubert (Ostende), il est pourtant l’une des révélations d’une équipe serésienne sous-classée en regard du contenu foot qu’elle produit chaque semaine. Il évoque Karim Benzema, la solitude du gardien, le Carré de Liège, un plongeon nocturne, Eduardo Camavinga, la quiche lorraine et Gianluigi Donnarumma. Mais aussi Eric Zemmour, les projectiles lancés des tribunes, Emilio Ferrera, ses ficelles sur les Panenka, Paul Onuachu et le jeu au pied. Et surtout… Alsting Zinzing. Guillaume Dietsch (Seraing) passe " Sur Le Gril ". " Prononcez Dîîtsch… comme Lîîtch ! " Originaire de Forbach, en Moselle, Guillaume Dietsch manie le clin d’œil, très adéquat en région liégeoise, quand on lui demande de prononcer son nom à forte résonnance germanique. " J’ai directement été séduit par la mentalité locale quand je suis arrivé à Seraing : tout le monde s’est coupé en quatre pour que je sois bien intégré, les Belges sont aussi sympas… que les Lorrains ! " rigole le portier serésien, qui a fait la montée avec les Métallos l’an dernier en provenance de D1B. " Oufti ! C’est comme ça qu’on dit ici, hein ? Après, on m’a parlé du Carré à Liège, mais moi, je ne connais pas : je ne sors jamais… sauf parfois un petit resto après un match ou l’an passé quand on a bien fêté la montée. Le boulet liégeois ? Avec des frites ? On m’en a parlé... Chez ma mère, c’était plutôt de bonnes quiches lorraines." (clin d’œil)

7 images Guillaume Dietsch (Seraing) face à Cissé Sandra (Club Bruges) © Belga

A 20 ans (depuis la mi-avril), le contractuel de Metz fait partie du contingent déposé au Pairay par la propriétaire lorrain. Gabarit moyen pour un gardien (1,84 m, 75 kg), il compense par une technique affûtée, qui l’a fait fréquenter, dès le plus jeune âge, les Equipes Nationales de France. Jusqu’à être l’actuelle doublure chez les Bleuets (Espoirs) ! " J’ai bien progressé depuis que je joue en Belgique, je prends de l’expérience et des minutes. Le foot ici est d’un bon niveau et en D1A tout est plus rapide, plus puissant et plus précis : les frappes, les centres, les actions… Les attaquants sont aussi plus rusés et roublards : Joshua Zirkzee (Anderlecht) m’a bien surpris lors du match de Coupe… mais son but a finalement été annulé. Paul Onuachu (Genk) m’a aussi mis trois buts… mais pour le reste, je ne peux pas dire quel est le meilleur offensif de Belgique : au vrai, il n’y en pas un qui m’a particulièrement impressionné… Et chez vous, tout le monde peut battre tout le monde : regardez samedi passé au Club Bruges, on a failli prendre un point ! "

" Les fumigènes ? Je n’y pense pas… "

Taxé de descendant certain, par les analystes, en début d’exercice, Seraing a doucement trouvé sa place en D1A. Tentant chaque semaine de développer un jeu technique et positif. " On nous a qualifiés d’’oiseau pour le chat’ en début de saison ? Vous me l’apprenez, je ne lis pas les journaux… Sauf quand le club me signale des articles sur moi, alors je demande une copie ! (clin d’œil) Nous, à Seraing, on laisse parler et on bosse : on trouve progressivement notre stabilité défensive et je ne m’inquiète pas trop pour la suite. Je ne suis pas du genre stressé… Nous, les gardiens, on vit un peu notre truc à nous : dans ma cage, j’entends les supporters crier, on me lance des projectiles… mais ça me fait marrer. Les supporters peuvent insulter ma famille, je m’en fous : je dirais même que j’adore ça… car ça me motive encore plus ! Les scènes qu’on a vues le week-end passé ? (NDLA : on évoque les scènes de fumigènes à Anvers et à Sclessin) C’est vrai que c’était un peu chaud, mais a priori ça ne me fait pas peur pour la suite… On verra. "

7 images Guillaume Dietsch (Seraing) face à Anderlecht © Belga

Fils d’agriculteurs (" J’aidais à la ferme quand j’étais petit… mais disons que je préférais aller sur le tracteur que m’occuper des vaches " s’esclaffe-t-il), Guillaume Dietsch est suivi de près par son club formateur. Car le FC Metz compte bien le rapatrier dans le futur pour en faire son portier titulaire. " En centre de formation, j’ai appris les valeurs qui font les bases d’une future carrière : outre l’aspect technique, on vous apprend la politesse et l’humilité. Ca n’a l’air de rien mais dire ‘Bonjour’, ‘Merci’ et ‘Au revoir’ à tout le personnel quand on arrive au club ou à la réception d’un hôtel, c’est crucial. Des jeunes pour qui tout va très, très vite ont parfois tendance à décoller : j’en ai connu, moi, des grands talents qui ont gâché leur carrière avant même de la commencer… juste car ils se voyaient déjà tout en haut. Moi, mes parents, ils s’en foutent du foot… et c’est très bien comme ça : quand petit, je revenais du match et je racontais que j’avais été bon, ils me disaient ‘OK, bravo’… et puis on passait à autre chose. Jamais, je n’aurais pu prendre le melon.... Je n’ai jamais eu de modèle particulier, je picore un peu partout… Le meilleur gardien du monde ? Disons qu’actuellement, c’est Gianluigi Donnarumma… vu qu’il a reçu le prix de meilleur gardien au Ballon d’Or. J’aime aussi l’école allemande qui a développé la posture des écrans : rester debout et élargir son corps par ses bras et ses jambes plutôt que se jeter dans les pieds de l’attaquant. Le meilleur gardien de Pro-League ? On verra en fin de saison… " (clin d’œil)

LES PETITS PAPIERS

On lui soumet alors la fameuse boîte aux petits papiers : cinq papiers à choisir au hasard parmi une douzaine... Avec, sur chacun, un nom renvoyant à son histoire personnelle. Alsting Zinzing. (Il éclate de rire) " Oui, je sais c’est un nom bizarre : rien que le voir écrit, je me marre ! Alsting Zinzing, c’est le petit club de département où je suis devenu gardien, vers 8-10 ans. Avant ça, je jouais dans le champ et je marquais des buts, oui, oui... Quand je suis devenu gardien, j’ai encore marqué en U13, en dégageant d’un but à l’autre… mais depuis, plus rien ! J’aimerais bien marquer une fois, lors d’un corner, comme Arnaud Bodart l’année passée et Sinan Bolat à l’époque. Vous voyez, je connais mes classiques du foot belge ! (clin d’œil) Mais si je marque un jour, je dois encore réfléchir à ma célébration... " Panenka (Il hausse les sourcils) " Si un joueur me met un but en Panenka, je dis ‘Bravo, bien joué !’ Mais si je ne bouge pas… et qu’il me la met dans les bras, c’est à moi de le chambrer ! Par contre, si un de mes équipiers m’en met une à l’entraînement, je le course direct ! Après, on peut voir venir en Panenka quand le tireur ralentit sa dernière foulée. Moi, j’essaie toujours d’attendre le dernier moment pour choisir un côté… ou rester au milieu. Mais stop : un gardien ne révèle pas ses secrets ! " (clin d’œil)

7 images Guillaume Dietsch (Seraing) © Belga

Emilio Ferrera. " L’an dernier, le coach m’a fait énormément progresser car il s’intéressait à tout, et donc aussi au jeu des gardiens. Il me faisait participer aux ateliers de possession avec les joueurs de champ et j’ai beaucoup amélioré mon jeu au pied. Après, c’est vrai qu’il pouvait être très dur tant il était exigent… mais c’était pour notre bien. Mais quand on a fêté la montée de D1B au printemps dernier, je ne l’ai pas reconnu : c’était un autre homme, il s’est bien détendu ! " (rire) Karim Benzema. " Comment je ferais, face à lui, en tant que gardien? Comme devant n’importe quel attaquant, je tâcherais de gérer… Benzema a aussi deux jambes et une tête… même si c’est vrai, les siennes sont d’un fameux niveau (rire) Je ne l’ai encore jamais croisé aux rassemblements de l’Equipe de France… mais par contre, j’ai croisé Hugo Lloris, Alphonse Areola, Didier Deschamps et son staff. L’" Affaire Benzema " ? Ce sont les aléas de la médiatisation : les personnes publiques sont guettées dans tout ce qu’elles font. C’est pour ça que depuis tout jeune, on nous apprend à surveiller ce qu’on dit et ce qu’on fait. C’est partie à notre formation. Après, on ne doit pas exagérer non plus : on fait un très beau métier et chaque matin, je viens m’entraîner avec la banane. " Eduardo Camavinga. " Lui, c’est vraiment un top mec, en plus d’être un joueur exceptionnel. C’est un modèle de respect et d’humilité. Quand il a signé au Real Madrid, on était tous ensemble en stage de l’Equipe de France Espoirs. On était à table, on mangeait tranquillement… et juste après le repas, le transfert a été officialisé. A aucun moment, il n’avait parlé de ça : il parle avec tout le monde, il s’intéresse à chacun, jamais un mot pour se mettre en avant. Lui, c’est le mec le plus connu de mon répertoire iPhone ! (Il rigole) On va lui passer un mot pour Eden Hazard au Real… mais pas sûr que ça va aider. " (clin d’œil)

7 images Guillaume Dietsch (Seraing) face à Deniz Undav (Union) © Belga

" Je ne vais pas m’acheter moi-même… "

Loin des 100 millions d’euros déboursés par les Galactiques au moment de signer le capitaine des Diables, Guillaume Dietsch porte un regard apaisé sur la place de l’argent dans le foot-business. " Moi, je suis coté à 700.000 euros sur les sites de transfert ? Et alors ? Je ne compte quand même pas m’acheter moi-même… (clin d’œil) Après, c’est vrai qu’on débourse moins pour les gardiens que pour les attaquants… mais c’est le marché qui décide. Au final, sur le terrain, on joue tous pour gagner le match… et personne ne pense à la prime. Et celui qui fonctionne comme ça, il n’ira pas bien loin... Moi, je privilégie toujours le projet sportif. Plus tard ? Avec des ‘si’, on va très loin… Les supporters réduisent souvent les joueurs à des mecs guidés par l’argent, mais chaque situation est différente. Si à un certain âge, vous pouvez mettre votre famille à l’abri par un bon transfert, personne ne peut vous le reprocher… " Ce samedi soir, c’est déjà l’heure de la revanche. Il y a une dizaine de jours, Seraing voyait s’évaporer ses rêves de Coupe aux tirs au but face à Anderlecht. Et revoici les Mauves au Pairay pour le compte du championnat. " Dans notre situation, le championnat est évidemment plus important : si on fait à nouveau match nul, comme on l’a fait en Coupe, ce sera tout bon. Il faut retenir du match de Coupe notre état d’esprit et notre entame de match : on ne doit faire aucun complexe. On dit Anderlecht fragile et inconstant… mais je vois quand même beaucoup de talent dans cette équipe. Mais je le répète : en Belgique, tout le monde peut battre tout le monde ! "

7 images Guillaume Dietsch (Seraing) face à Anderlecht lors du récent match de Coupe © Belga

" J’ai failli me blesser en plongeant dans mon lit "

En mai prochain, la France passera aux urnes. A l’heure où les candidats se déclarent, le gardien serésien se lance : il ne fera pas partie des abstentionnistes. " Le droit de vote est un droit très important, il faut l’utiliser. Pensez donc que le Président Emmanuel Macron et moi, on a le même poids au moment de mettre notre bulletin dans l’urne… Donc oui, je vais m’informer, je vais en parler avec mes proches, je vais lire les programmes des candidats… mais sûrement pas celui d’Eric Zemmour. Ce personnage-là, je ne veux pas le connaître… Mais c’est sûr, je vais suivre ces élections de très près. " Sur un note plus légère, on lui demande s’il rêve de foot la nuit… jusqu’à visualiser ses matches. " Evidemment ! On le fait tous… même si on constate bien, au final, que le vrai match ne se déroule jamais comme on l’a rêvé. Mais le rêve le plus dingue que j’ai fait une nuit, c’est un match où je plongeais pour arrêter un tir imparable. Et en fait, j’ai vraiment plongé… de mon lit et je me suis fracassé la main contre le mur de la chambre. Mon grand-père, qui était aussi gardien, a vécu la même chose. Heureusement, le lendemain à l’entraînement, je n’avais qu’un hématome… "

7 images Guillaume Dietsch (Seraing) © Belga