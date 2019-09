Guardiola : "Avec dix KDB ou dix Messi, Kompany serait un entraîneur incroyable !"

Pep Guardiola, qui a eu Vincent Kompany sous ses ordres à Manchester City ces dernières saisons, suit attentivement les débuts de son ancien capitaine à la tête d’Anderlecht. Invité à s’exprimer à son sujet en conférence de presse, le charismatique entraîneur espagnol ne se fait pas le moindre souci pour le joueur-entraîneur du Sporting d’Anderlecht...

"Donnez-lui dix Kevin De Bruyne ou dix Messi, cela ferait de lui un entraîneur incroyable !, a d’abord plaisanté Pep Guardiola. S’il travaille beaucoup, tout se passera bien, parce qu’il a de la personnalité et qu’il connaît le football. Il comprenait ce qu’il se passait sur le terrain, et c’est encore plus facile de lire un match depuis le bord du terrain. Anderlecht le connaît, il est honnête, et je suis persuadé qu’il est autant impliqué là-bas qu’ici. Parfois, mettre quelque chose en place prend un peu de temps, mais s’il le reçoit, tout ira bien."

"On a parlé ensemble après son premier match de championnat, et il était très heureux, a repris l’entraîneur de Manchester City. Il ne m’a pas demandé le moindre conseil, car il sait exactement ce que seraient les conseils que j’ai à lui donner !"