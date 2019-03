Groupe A, groupe B : Le programme complet des play-offs 2

Tous les matches de la journée d'ouverture des play-offs 2 dans le groupe B se joueront le samedi 30 mars, et ceux des playoffs 2 dans le groupe A le dimanche 31 mars.

Samedi en huit, les affiches opposeront Courtrai à Mouscron, l'Union au Cercle de Bruges et Zulte Waregem à Waasland-Beveren.

Ostende/Eupen, Saint-Trond/Charleroi et Westerlo/Beerschot Wilrijk seront au menu dominical.

Le groupe A des playoffs 2 regroupe en effet Saint-Trond, Charleroi, Eupen, Ostende, Westerlo et le Beerschot Wilrijk (battu par Malines lors de la finale pour la promotion en D1A samedi). "La déception est là car on n’est pas passé loin des play-offs 1. On verra si on parvient à assumer le statut de favori. C’est un peu tout ou rien. Les play-offs 2 ne sont pas une punition, nous devons faire en sorte que le supporter soit content d’aller assister à un match afin d’y voir du spectacle", a précisé Mehdi Bayat, administrateur délégué de Charleroi au micro de notre collègue RTBF Pierre Deprez.

Courtrai, Mouscron, Zulte Waregem, le Cercle de Bruges, Waasland-Beveren et l'Union composent le groupe B.

Les équipes ont toutes zéro point pour commencer, et s'affronteront en aller-retour. Les vainqueurs de chaque poule en possession d'un licence européenne se mesureront lors d'une finale pour désigner le vainqueur de ces playoffs 2, qui rencontrera ensuite l'équipe barragiste des playoffs 1 pour un ticket en Europa League (2e tour préliminaire) la saison prochaine.