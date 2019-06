Grosjean sur Vanheusden : "Pas encore officiel mais c'est en très bonne voie"

"Dès le départ, notre volonté était de tout faire pour essayer de conserver Zinho. On ne savait toutefois pas si cela se ferait sur base de la prolongation du prêt ou bien un achat. Au fil des discussions et négociations, nous nous sommes finalement orientés vers un achat avec le succès qu’on devrait rencontrer. A l’heure actuelle, ce n’est pas encore officiel mais c’est en très bonne voie. Il reste encore quelques détails à régler mais j’ai vraiment bon espoir que cela se concrétise".

"Vanheusden a toujours constitué une priorité pour le Standard"

Le défenseur limbourgeois plaît manifestement à Michel Preud’homme qui en a fait une priorité mais aussi à la direction du Standard même s’il ne fallait pas dépasser certaines limites budgétaires précise Alexandre Grosjean… "Notre objectif était évidemment de le transférer mais en ne mettant pas en péril la pérennité du Standard de Liège. C'est-à-dire, pas à n’importe quel prix et avec certaines garanties (le Standard devrait récupérer sa mise grâce à un montage financier assez complexe avec une clause de rachat du joueur par l’Inter pour un montant similaire à celui dépensé par le club liégeois) . Nous avons ainsi négocié avec l’inter Milan afin de trouver un deal intéressant pour les deux clubs sans oublier le joueur. Au-delà du montant (qui serait approximativement estimé à 13 millions en tenant compte de la soustraction des 30% des droits qu’avait conservé le Standard sur Vanheusden), c’est un transfert fort car c’est un joueur exceptionnel, qui est jeune et qui a été formé chez nous. Zinho Vanheusden est aussi un joueur apprécié des supportes mais aussi de ses équipiers. Il a démontré ses grandes qualités cette saison et prouvé qu’on pouvait compter sur lui. Il est très précieux".



Le Standard a toutefois mis l’aspect émotionnel de côté pour finaliser ce transfert important pour un jeune joueur belge…. "Nous n’avons pas agi en dépit du bon sens. Le Standard a été le plus rationnel possible dans ce dossier. C’est certainement un achat très important pour le club mais tout a été calculé et paramétré pour que cette transaction soit la plus bénéfique et efficace pour toutes les parties". Le transfert de Zinho Vanheusden devrait donc être officialisé dans les prochaines heures par le Standard de Liège.