"Gravé à jamais" : il y a 30 ans, Malines empochait le dernier succès belge en Coupe d'Europe

11 mai 1988 : il y a tout juste trente ans, Malines, un petit club belge sur la scène européenne, terrassait le grand Ajax en finale de la Coupe des Coupes (1-0). Une belle histoire belge qui restera dans les annales. Le Kavé reste, à ce jour, la dernière formation belge à avoir inscrit son nom au palmarès des Coupes européennes.

Le portier malinois à l’époque se nommait… Michel Preud’homme. "On en reparle très souvent et on fête tous les anniversaires, notamment à Malines qui malheureusement descend en deuxième division cette saison. Avoir vécu ça, c'est fantastique ! L'euphorie était bien présente. Une grosse fête, l'explosion de joie et le retour à Malines : ça restera gravé à jamais ! J'avais déjà une trentaine de matches de Coupe d'Europe et notre équipe ne jouait que son neuvième match européen", raconte MPH au micro de notre collègue RTBF Thierry Luthers.

Trente années se sont écoulées, sans diminuer l’intensité des souvenirs. "Je me rappelle de Michel Platini. Il avait dit avant le match : ‘Regardez bien la Coupe car vous ne la verrez pas très longtemps’. C'était peut-être de l'humour à la Platini. Je me souviens aussi que j'avais l'habitude de tester mes crampons juste avant le match. Et comme j'étais en costume, j'avais essayé mes chaussures à crampons sur le banc avec mon costume. Et puis, il y a eu ce but qui nous a libéré, ce débordement d'Owana et ce but de Den Boer. On était une équipe intelligente et on a su gérer les événements. L'Ajax a pris une carte rouge, on avait une stratégie, c'était de passer par le flanc gauche car ils avaient un point faible. On a laissé un joueur de l'Ajax libre pour mettre plus de pression d’autres joueurs", avance l’ancien joueur du Standard, du FC Malines et de Benfica.

Une équipe belge en finale de Coupe d’Europe, est-ce encore possible ? "Il faudrait une génération extraordinaire et aussi un concours de circonstances. Je l'ai vécu avec Twente quand nous sommes allés en 1/4 de finale, je l'ai refait avec Bruges jusqu'en 1/4 de finale de l'Europa League. C'est possible, peut-être en Europa League, mais c'est très difficile avec le paysage actuel. On forme des bons joueurs, mais ils veulent rejoindre des clubs étrangers dès qu'ils font une bonne saison. Il y a des gros contrats ou des sommes de transferts qui deviennent très intéressantes pour les clubs belges", conclut Preud’homme.