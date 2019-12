Gillet : "À l'époque, il y avait moins de jeunes et c'était plus facile de s'occuper d'eux"

Guillaume Gillet et Laurent Ciman étaient les invités de la Tribune ce lundi. Nos deux joueurs en ont profité pour évoquer le projet des jeunes à Anderlecht.

Un projet qui "demande de la patience, car il y a une nouvelle philosophie de travail. Mais ce n’est pas facile à faire et il faut aussi réussir à faire rentrer ça dans la tête des supporters", commence Guillaume Gillet.

Et le joueur de Lens d’ajouter : "A mon époque, chaque année, il y avait un ou deux jeunes qui rentraient dans le groupe. Et ils étaient déjà formatés pour l’équipe première. On parle des Bruno, Lukaku, Tielemans, Dendoncker,… Il y en avait moins et c’était plus facile de s’occuper d’eux. Aujourd’hui, il y en a tellement, c’est plus compliqué."

Trop de jeunes et trop tôt ? Un avis partagé par Hein Vanhaezebrouck : "même s’ils ont des qualités, c’est trop tôt pour certains de les mettre en équipe première." Car on joue à Anderlecht. Et pour Laurent Ciman, "il y en a beaucoup et il ne faut pas les tuer. Mais ils sont à Anderlecht et il y a de la pression. Ce n’est pas facile, car les critiques fusent et ça tue les jeunes."

Et Guillaume Gillet de conclure : "je reste supporter d’Anderlecht, mais ce n’est pas facile aujourd’hui de s’y retrouver. Parfois, à notre époque, on gagnait des matches et on était sifflé. Donc j’imagine la peine des supporters aujourd’hui."