Gholizadeh libère des Carolos dominateurs mais maladroits face à Mouscron

Charleroi a rendu hommage à Bobby Böhmer, décédé cette semaine, avec une victoire contre Mouscron (1-0). Pour commémorer leur "Mozart", les Zèbres n’ont pas composé une symphonie. Longtemps tenus en échec par Jean Butez, ils ont évité la fausse note grâce à Ali Gholizadeh.



L’Excel, battu par Genk et Bruges, a besoin de points pour réenclencher une dynamique plus positive. Bernd Hollerbach opte pour une défense à trois. Karim Belhocine fait lui confiance au onze victorieux au Cercle. Mouscron presse haut et gêne la construction des Zèbres. Mais quand ils se sortent de l’étau, les Carolos font mal. Ryota Morioka est très présent sur le côté gauche et les situations se multiplient devant Jean Butez. Kaveh Rezaei n’est pas en réussite. Il frappe sur le montant (16e), perd son face-à-face avec le gardien français (32e) et voit son but annulé pour un hors-jeu (36e). Butez s’illustre encore Morioka (39e) et Massimo Bruno (43e) et maintient les Hurlus dans le match (0-0).



A la pause, Hollerbach fait monter Benjamin Van Durmen pour ramener un peu d’équilibre. Mouscron va un peu mieux. Mais Charleroi prend enfin et méritoirement l’avantage. Une récupération de Marco Ilaimaharitra, une ouverture splendide de Christophe Diandy et le sang-froid d’Ali Gholizadeh, en six touches de balles les Carolos se montrent plus efficaces que pendant les 54 minutes précédentes (1-0).



Les Zèbres auraient pu passer une fin de match plus tranquille. Mais le VAR a encore refusé deux buts à Gholizaded (81e) et Shamar Nicholson (88e). L’Excel est même passé plusieurs fois proche de l’égalisation. Nicolas Penneteau et ses défenseurs ont fait bloc.



Mouscron encaisse une troisième défaite de suite et rentre dans le rang. Charleroi enchaîne et garde le contact avec le Top 6.