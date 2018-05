Gert Verheyen veut redonner de la ferveur aux joueurs d'Ostende

Le KV Ostende a présenté jeudi son nouveau staff composé de Gert Verheyen, qui prend la tête de l'équipe, Franky Van der Elst et Patrick Creemers, ses adjoints.

"Beaucoup estiment que le départ de Marc Coucke va être synonyme d'un revers pour le club, mais je pense tout l'inverse. Nous allons améliorer beaucoup de choses", a déclaré Verheyen à la Versluys Arena.

Verheyen relève pour la première fois le défi d'être coach principal d'un club de Pro League. L'ancien Diable Rouge était jusque-là l'entraîneur de l'équipe nationale U19, où il était déjà accompagné par Van der Elst, comme assistant, et Creemers, comme entraîneur des gardiens. "Je suis très heureux et fier de pouvoir coacher le KVO. Je veux remercier le club pour sa confiance. Ce n'est pas facile de donner sa chance en première division à un entraîneur qui n'a travaillé qu'avec des jeunes, a estimé Verheyen, qui a également coaché l'équipe Espoirs (U21) du Club Bruges et qui a été consultant à la télévision pendant douze ans. Il y a cinq ans, avant de prendre mon poste de sélectionneur national U19, je n'aurais jamais pensé me retrouver ici. Cela m'a moi-même surpris."

"Je ne suis pas ici pour décrocher des succès individuels, mais avant tout pour Ostende. J'ai toujours été un joueur qui pense à l'équipe, a poursuivi le successeur d'Adnan Custovic. Tout le staff est d'attaque. Le club a beaucoup évolué sous la direction de Marc Coucke mais la gestion du groupe a été différente de ma vision des choses. Nous pouvons nous améliorer à ce niveau-là."

L'équipe côtière a terminé la saison régulière à la onzième position et n'a pas brillé lors des Playoffs II qu'elle a disputés. "Je veux voir de la ferveur dans le groupe. Nous devons montrer de l'inspiration sur le terrain, et cela dépend aussi de la façon dont nous vivons tout le reste de la semaine qui précède un match. Dès le premier jour, je vais rappeler à chaque joueur ses tâches et expliquer où je veux les emmener", a conclu Verheyen.

"Je suis heureux de pouvoir à nouveau être sur le bord du terrain à côté de Gert, a déclaré de son côté Franky Van der Elst. Je vais continuer à apporter ma contribution, au service du T1. Je suis également heureux de travailler à nouveau avec Hugo Broos (directeur sportif du KV Ostende, ndlr), j'ai longtemps joué avec lui au Club Bruges."

Van der Elst croit que le KVO a un bel avenir devant lui avec le nouveau staff. "Gert sent bien le jeu, tout le monde à pu le voir. Il a une très bonne analyse et peut donc traduire cela sur le terrain. Il a aussi un très bon contact avec les joueurs. Gert a énormément de qualités pour réussir ici, je crois en lui à 200% même si nous savons qu'il y aura des moments difficiles."

Van der Elst a désormais renoncé à l'ambition de devenir entraîneur principal. "J'ai fermé ce chapitre. Si je peux continuer à faire mon boulot aux côtés de Gert comme ces deux dernières années, cela me va. J'ai aussi l'ambition d'être le meilleur dans mon rôle d'adjoint. Ce rôle dans l'ombre correspond mieux à ma personnalité", a conclu Van der Elst.