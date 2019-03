Gert Verheyen quitte Ostende, Hugo Broos assure l'intérim

La première expérience de Gert Verheyen en tant que T1 en Pro League a pris fin ce 6 mars. L'ancien sélectionneur des U19 belges a décidé de quitter ses fonctions, a annoncé Ostende via Twitter. Hugo Broos, en collaboration avec Franky Van der Elst, va prendre l'équipe en main.



Le KVO occupe la 14e place en Pro League. Il reste sur une série de résultats décevants. Le club côtier n'a plus gagné en championnat depuis le 8 décembre et un succès 1-0 contre Lokeren, futur relégué. Soit 11 rencontres.



Verheyen, dont le nom circule du côté de Bruges pour la saison prochaine, a été particulièrement virulent dans son interview d'après match le week-end dernier. "S'il n'y a pas quatre ou cinq renforts, Ostende sera le Lokeren de la saison prochaine", avait-il déclaré.



Dans un entretien avec Hugo Broos, Gert Verheyen a indiqué qu'il ne pouvait plus continuer comme cela. "C'est mieux que le club continue sans moi", déclare Gert Verheyen dans un communiqué du KVO. "Aucun coach ne survit à un 5 sur 30, je prends donc mes responsabilités".

"Je sentais depuis un petit temps que la situation contrariait Gert Verheyen", avance Hugo Broos. "Cela le frustrait de ne pas avoir mis l'équipe sur des rails. Il a tout fait pour inverser la tendance. C'est typique de Gert d'avouer honnêtement qu'il ne peut plus continuer comme cela et qu'il prend ses responsabilités. Avec Franky Van der Elst, nous allons aborder les playoffs II avec de nouvelles ambitions et nous voulons boucler la phase régulière avec enfin une victoire contre un grand club".