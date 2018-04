Gerkens : "Retrouver l'esprit que nous avions en fin de phase classique"

Anderlecht a fait la mauvaise affaire du week-end en s'inclinant 0-2 face à la Gantoise dimanche au stade Constant Vanden Stock dans la 2e rencontre de la 1e journée des playoffs I du championnat belge. Le Sporting est rejoint par les Buffalos, avec 28 points, à 6 longueurs du leader brugeois.

"Notre entame de match était trop faible selon moi car ils pouvaient jouer comme ils voulaient. On a eu quelques difficultés puis nous sommes mieux revenus dans la partie. Les deux équipes ont alors eu des petites occasions. Ils marquent le premier but. On est ensuite parvenu à se procurer de grosses opportunités. Nous n’avons finalement pas marqué, c’est difficile de gagner une rencontre dans ce cas. Je crois que la victoire de Gand est méritée. Ils ont marqué plus de buts. Nous nous sommes procurés moins d’occasions qu’eux. Ils ont très bien joué la contre-attaque, contrairement à nous. C’est le foot...", a détaillé Pieter Gerkens.

Et le médian mauve de 22 ans d'ajouter, au micro de notre collègue RTBF Manuel Jous : "Trebel est un joueur très important pour nous. On doit disputer les deux premiers matches sans lui car il est suspendu. On doit tout donner et on verra ensuite ! Ce sera très difficile pour nous de rattraper Bruges. On doit faire notre travail dans chaque match et regarder le classement plus tard. On doit gagner des matches maintenant, à commencer par celui de la semaine prochaine à Charleroi. Le plus important, c’est de retrouver l’esprit que nous avions en fin de phase classique."