Gerets : "Bruges Champion et le Standard deuxième, ce serait top !"

Eric Gerets a remporté le titre à la tête du Club de Bruges en 1998. Vingt ans plus tard, le Lion de Rekem espère que les Blauw & Zwart vont récidiver... même s'il souhaite les voir perdre face au Standard, son club de cœur !

"Le Club de Bruges Champion ? Je le souhaite aux joueurs et à son entraîneur, a déclaré Eric Gerets à nos confrères de Sporza. Ils doivent encore perdre une fois face au Standard, et après, pour moi, c'est bon ! Le Club premier et le Standard deuxième, ce serait top. Je reste un supporter du Standard au plus profond de mon cœur. Entraîner, pour moi, c'est de l'histoire ancienne, mais je prends encore du plaisir dans les tribunes. Quand le Standard gagne, je suis content. Et quand on perd, je me dis qu'on fera mieux la prochaine fois !"