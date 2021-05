Genk, Van den Brom s’enflamme un peu : "Nous avons peut-être le meilleur trio offensif du monde"

Genk possède-t-il le meilleur trio offensif du monde ? John van den Brom se le demande… "Je pense qu’en termes d’efficacité, nous avons peut-être le meilleur trio d’attaque au monde" a déclaré le coach à Eleven Sport. Si le trident Onuachu-Ito-Bongonda est en effet impressionnant cette saison, l’entraîneur néerlandais s’enflamme un petit peu quand même.

À lire aussi : Pro League : Bruges en plein doute… la course au titre relancée ?

"J’ai souvent eu de bons attaquants en tant qu’entraîneur, mais je n’ai jamais eu un trio complet. J’aime jouer avec des ailiers, mais avec autant de rendement que ces trois-là, c’est bizarre. Ce n’est donc pas seulement, je pense, la meilleure attaque de Belgique. Je pense que c’est même peut-être, en termes d’efficacité la meilleure attaque dans le monde."

Les chiffres des trois hommes sont clairement impressionnants : Theo Bongonda a inscrit 18 buts et délivré neuf passes décisives, Junya Ito a marqué 12 fois et offert 14 buts alors que Paul Onuachu affiche simplement un total de 30 buts et 3 assistes. Et il est clair que le rendement de ces trois-là y est pour beaucoup dans la belle saison de Genk, alors que tout avait plutôt mal commencé.

Des trios offensifs comme ceux du PSG, de Manchester City, du Bayern Munich et d’autres encore ont malgré tout de quoi rivaliser.

Mais on ne peut pas nier que les trois hommes forts de van den Brom réalisent une saison incroyable, à un tel point que Genk peut encore rêver du titre et a déjà remporté la Coupe de Belgique. Prochaine étape, ce soir face à Anderlecht. Un club qui n’a pas encore des joueurs offensifs capables de réaliser ce que fait celui de Genk, de l’aveu de… Vincent Kompany lui-même.