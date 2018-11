Genk tombe face au Cercle, premier succès à l'extérieur pour Mouscron

Genk s'est incliné à domicile contre le Cercle de Bruges (1-2). Le Racing n'est plus invaincu en championnat. L'Excel s'est imposé contre Waasland-Beveren (1-2) et a réalisé la bonne opération en bas de classement. Courtrai a été chercher les trois points à la côte contre Ostende (1-2).



Le Racing Genk s'est créé de nombreuses possibilités en début de rencontre sans toutefois faire preuve de réalisme face à Paul Nardi. Le buteur limbourgeois Aly Samatta est parvenu à éliminer le gardien visiteur mais son tir en finesse a été repoussé par la défense brugeoise. Le Cercle a réagi à l'entame du deuxième quart d'heure via Gianni Bruno qui a vu sa frappe passée juste à côté du but de Danny Vukovic. À la 26e, les Brugeois ont trouvé l'ouverture suite à un but contre son camp de Joseph Aidoo. Le défenseur limbourgeois a glissé au moment de repousser un tir croqué de Bruno et a poussé la balle au fond de ses propres filets. Les Brugeois ont même rejoint les vestiaires avec une avance de deux buts suite à un tir placé de Serge Gakpe (35e).

En seconde période, les Limbourgeois ont fait le siège du but brugeois mais le portier visiteur Nardi a écœuré toute la ligne offensive du Racing Genk. En fin de rencontre, le Cercle de Bruges a été réduit à dix après l'exclusion de Arnaud Lusamba pour deux cartons jaunes, reçus en deux minutes. Une tête du milieu de terrain de Genk Sander Berge a touché la latte. Le but de Leandro Trossard est arrivé bien trop tard.

Au classement, le Racing Genk conserve la tête avec 35 points, soit quatre de plus que le Club de Bruges et que l'Antwerp. Le Cercle de Bruges, pour sa part, est huitième avec 22 points.

Mouscron tient enfin sa première victoire à l'extérieur. Et ce n'est sans doute pas un hasard s'il l'a décrochée au Freethiel où Waasland-Beveren n'a pas encore gagné cette saison. Frantdzy Pierrot, buteur juste avant la pause, a mis les Hurlus sur les bons rails. Manuel Benson a validé la victoire en deuxième période (73e). Apostolos Vellios a placé le ballon entre les jambes de Jean Butez et a rendu un peu d'intérêt à la fin de la rencontre (86e). Les hommes de Bernd Storck ont résisté jusqu'au coup de sifflet final. L'arrivée d'Adnan Custovic n'a pas réglé tous les problèmes des Leeuwen. Mouscron double son adversaire du soir au classement.



A Ostende, Richairo Zivkovic a ouvert la marque sur penalty mais le KVO n'a pas réussi à conserver cet avantage. Felipe Avenatti puis Pelé Mboyo ont permis à Courtrai de renverser la situation (1-2). Retour gagnant pour Yves Vanderhaeghe.