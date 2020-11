Genk signe un 12 sur 12 en battant Saint-Trond, Eupen partage avec Waasland-Beveren

Pour cette 12e journée de Pro League, le KAS Eupen et Waasland-Beveren se sont neutralisés (1-1) au Kehrweg. Les Waaslandiens avaient tout d’abord ouvert la marque grâce à la frappe croisée de Michael Frey à la 11e minute de jeu. En toute fin de rencontre, Menno Koch a permis aux Pandas d’arracher un précieux point sur leur terrain (84e). Au classement, Eupen est 13e avec 12 points tandis que Waasland-Beveren stagne à l’avant-dernière marche du championnat avec 5 petites unités seulement.

L’affiche la plus tardive de ce samedi soir opposait Saint-Trond à Genk. Fraîchement débarqué, pas encore de première pour le nouveau coach limbourgeois John van den Brom, c’est bien Domenico Oliviera qui a assuré l’interim face aux Canaris. Dans cette rencontre, les Limbourgeois ont rapidement pris les devants via Theo Bongonda (4e). D’une belle reprise sur coup de coin, Yuma Suzuki a remis le compteur à égalité pour les Trudonnaires à la demi-heure de jeu. Deux minutes plus tard, Theo Bongonda récidive et inscrit un lob lumineux du milieu de terrain. Un deuxième doublé en deux rencontres pour celui qui avait défrayé la chronique cette semaine pour sa réaction impulsive sur le départ de son ancien coach Jess Thorup.

A noter qu'en fin de match, Steve De Ridder a écopé d'une deuxième jaune pour avoir arrêter fautivement Junya Ito qui filait vers le but. Au coup de sifflet final, quelques échauffourées ont éclaté et ont quelque peu terni la victoire de Genk, 1-2. Avec ce succès et ce joli 12 points sur 12, les Limbourgeois montent provisoirement à la deuxième place du classement, ex-aequo avec le Beerschot.