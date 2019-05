Genk sacré champion, les 4 clés du titre

Un équilibre parfait

Sébastien Dewaest - Ruslan Malinovskyi - Leandro Trossard - © Tous droits réservés

Genk c’est avant tout un noyau uni et solidaire. Une équipe où l’équilibre approche la perfection. Dans leur groupe, les Limbourgeois peuvent compter sur leurs artistes étrangers, dépositaires du jeu, qui trouvent les solutions aux problèmes posés par leurs adversaires. Alejandro Pozuelo (avant son départ en MLS en mars), Sander Berge ou Ruslan Malinovskyi sont à l’impulsion et parfois à la conclusion des actions de l’équipe.

Si le Racing se repose sur ses artistes, il met aussi en évidence des jeunes talents belges. Leandro Trossard et Bryan Henen en sont les exemples les plus frappants. Et cela n’a pas échappé aux yeux du sélectionneur national Roberto Martinez. Le premier cité commence à être inclus dans le groupe des Diables rouges tandis que le second postule dès à présent dans le dispositif élargi de Martinez. Trossard est le capitaine de l’équipe et se montre décisif dans les moments clés.

Toujours du point de vue belge, Nordin Jackers, Manuel Benson ou Casper De Norre semblent déjà prêts à assumer plus de responsabilités l’an prochain. Et derrière, le club assure déjà la suite. Les U15, U16 et U18 sont champions. De quoi voir l’avenir sereinement.

Enfin, Philippe Clément sait qu’il peut se reposer sur des combattants, des joueurs engagés qui font le boulot et assurent les arrières. Sébastien Dewaest, Joakim Maehle, Jere Uronen tiennent la baraque tout en apportant régulièrement leurs qualités offensivement.

L’amalgame est donc idéal, le groupe homogène et l’équilibre exemplaire. C’est cet équilibre qui paradoxalement a permis à Hans Vanaken de recevoir pour la deuxième année consécutive le titre de footballeur pro. En effet, étant donné qu’aucun joueur ne se démarque spécialement du groupe, les votes en faveur des joueurs Limbourgeois ont été étalés. Pas moins de 6 joueurs se trouvent dans le top 20 du prix. Dont 4 joueurs dans le top 5 (Malinovskyi , Pozuelo, Trossard et Samatta). Sander Berge a pris la 9ème place, Maehle la 16ème.