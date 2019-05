Genk sacré champion de Belgique après son partage à Anderlecht

Le Racing Genk a été sacré champion de Belgique de football ce jeudi sur le terrain d'Anderlecht après avoir partagé l'enjeu (1-1) avec les Mauves dans le cadre de la 9ème journée des play-offs 1.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Heynen pour les Limbourgeois (11') et Bolasie pour les locaux (65').

Ce partage a suffit pour Genk car dans le même temps le FC Bruges, dernier club à concurrencer le Racing dans la course au titre, a réalisé un faux pas en s'inclinant au Standard (défaite 2-0). Alors qu'il reste une journée à jouer, Genk compte 51 points et ne peut plus être rejoint par le Club de Bruges, 2e avec 47 unités.

Genk s'offre son 4ème titre national, après ceux de 1999, 2002 et 2011. Le club disputera la phase de poules de la Ligue des champions la saison prochaine.

Du côté anderlechtois, le partage obtenu ce jeudi soir n'est pas une bonne affaire. La Gantoise, victorieuse dans les dernières minutes face à l'Antwerp, prend la 5ème place aux Mauves, qui occupent donc la dernière place des PO1.

La dernière journée des playoffs I aura lieu dimanche (18h00). Bruges recevra l'Antwerp, Anderlecht ira à Gand et Genk accueillera le Standard en champion.