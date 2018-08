Genk s'impose à Ostende avec un nouveau but exceptionnel de Malinovskyi

Le Racin Genk continue de séduire en ce début de saison. Les Limbourgeois se sont ainsi aisément imposés à Ostende 0-2.

Les deux buts de l'équipe coachée par Philippe Clément ont été inscrits en deuxième période. Le premier but a été marqué par Leandro Trossard sur pénalty à la 79ème minute, un penalty concédé par Wout Faes sur faute de main. Six minutes plus tard, Ruslan Malinovskyi a mis fin aux espoirs des Côtiers d'un splendide tir à distance.

Après 3 journées, Genk compte 7 points sur 9 tandis qu'Ostende en possède 3.