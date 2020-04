Genk reprend les entraînements, en très petit comité

Le confinement, décrété par le fédéral, court jusqu’au 18 avril. Cela n’a pas empêché le Racing Genk de relancer les entraînements au club. Avec des mesures exceptionnelles et très strictes. Et pour une raison bien précise.



Aucun risque n’est pris puisque les entraînements se font par deux avec un coach et que les joueurs restent à une distance de 20 mètres.



Il n’est évidemment pas encore question de séance collective. Le but n’est d’ailleurs de remettre la machine en route en vue d’une reprise du championnat peu probable.



L’accès au club se fait uniquement sur base volontaire et vise surtout les joueurs étrangers du noyau. Cela permet à ces joueurs de rompre leur isolement social actuel, nous précise le Racing.