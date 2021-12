Genk reprend des couleurs (4-2) face à un Charleroi bien trop pâlot

Après neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues, Genk a renoué avec le succès face à Charleroi (4-2) ce jeudi dans le cadre de la 19ème journée de Pro League.

Les Limbourgeois, qui n'avaient plus gagné depuis le 31 octobre, en profitent pour rejoindre Eupen, battu sur le même score à l'Antwerp en début de soirée, à la neuvième place du classement (25/57).

Les Zèbres, beaucoup trop fébriles défensivement, reculent à la cinquième place du classement (33/57) à une longueur d'Anderlecht, désormais quatrième. Les Carolos auront deux rencontres face à des équipes en difficulté (Eupen et OHL) d'ici la fin de l'année civile pour rectifier le tir avant la pause hivernale.

Le Sporting avait pourtant pris les devants grâce à Jackson Tchatchoua, l'une des révélations de la saison côté carolo. Formé à Charleroi depuis plusieurs années et son arrivée en U16, a inscrit le premier but de la partie et son premier but en Pro League (27' 0-1).

Mais Charleroi n'est pas resté longtemps aux commandes de la rencontre, puisque moins de dix minutes plus tard, un coup de tête signé Paul Onuachu a remis les deux équipes à égalité (35' 1-1).

Le match s'est d'ailleurs emballé en fin de première période : à l'assist sur le premier but des siens, Junya Ito a retrouvé le chemin des filets dans la foulée (40' 2-1).

Dominateurs, les Limbourgeois sont toutefois retombés dans leurs travers dans les arrêts de jeu en laissant Ali Gholizadeh prendre tout son temps avant d'armer une frappe puissante à distance et d'égaliser (46' 2-2).

Fébrile défensivement, le Racing a pu compter sur son efficacité offensive pour - une nouvelle fois - revenir dans le match grâce au Slovaque Patrik Hrosovsky, dont la frappe a laissé Hervé Koffi de marbre (68' 3-2). En fin de match, le jeune Luca Oyen, 18 ans, a comme Jackson Tchatchoua inscrit son premier but chez les professionnels pour sceller la victoire, assez convaincante, de Genk (83' 4-2).