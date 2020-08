Genk renverse Zulte-Waregem malgré un joli but de Deschacht pour son 500e match

Genk a renversé Zulte-Waregem cette après-midi pour s’imposer 1-2 dans le cadre de la première journée de Pro League. Olivier Deschacht avait ouvert le score d’une très jolie tête en fin de première période pour célébrer sa 500e rencontre professionnelle mais les Limbourgeois ont profité d’approximations dans la défense adverse pour égaliser (Onuachu, 73') et pour prendre l’avantage (Dessers sur penalty à la 79'). Zulte a montré de belles choses mais a semblé souffrir physiquement en fin de rencontre, Genk a mieux géré tous les paramètres sans forcément séduire mais a assuré l’essentiel : la victoire.

Le déroulé de la rencontre

La partie débute bien, avec de l’action, quelques occasions dans un match assez équilibré et agréable à regarder malgré la chaleur suffocante pour les joueurs. Il faut malgré tout attendre la fin de la première période avant que le marquoir n’évolue.

Et le premier but de la rencontre vient de la tête de l’infatigable Olivier Deschacht. Sur un corner, le joueur de 39 ans saute plus haut que la défense limbourgeoise pour ouvrir le score. Tout cela pour célébrer comme il se doit son 500e match professionnel… Chapeau. Une ouverture du score loin d’être illogique.

En deuxième période, Genk gaspille. A l’image de Cyriel Dessers dont l’envoi de la tête passe largement au-dessus des cages de Bansen. Maehle passe aussi tout près de l’égalisation. Zulte ne parvient plus à se dégager et se montre maladroit en contre-attaques, les Limbourgeois connaissent un temps fort ils doivent le concrétiser.

Assez logiquement, Onuachu finit par égaliser pour Genk ! Il profite d’approximations interpellantes dans la défense de Zulte pour tromper Bansen. La fatigue et/ou la chaleur semblent peser sur les organismes des verts et rouges. Plus frais, les Limbourgeois pourraient bien encore inscrire un petit but.

Ils vont en tout cas en avoir la possibilité puisque l’arbitre siffle un penalty suite à une faute de Pletinckx. Et Cyriel Dessers ne tremble pas, il le convertit pour faire 1-2. Genk inverse complètement la situation. Dessers aurait une nouvelle fois pu alourdir la marque mais il se loupe encore.

En face, Vossen aussi se rate quelque peu et aurait pu faire 2-2... Tout comme Bruno sur le corner qui suit. La rencontre reste indécise jusqu’au bout ! Ito frappe, lui, sur le poteau dans le temps additionnel. La balle ne semble plus vouloir faire trembler les filets, ni d’un côté ni de l’autre. Le marquoir restera donc bloqué sur le score de 1-2. Genk prend ses premiers points de la saison, Zulte aura beaucoup d’enseignements positifs à tirer de cette rencontre.