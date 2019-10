Genk rattrape l’Antwerp dans les arrêts de jeu, Bruges s’impose tranquillement, Malines battu - © RTBF/Belga

Genk - Antwerp : Le résumé - Pro League – J13 - 30/10/2019 Le Club de Bruges et le Standard ont fait la bonne opération en tête de Pro League mercredi soir. Les Rouches ont battu facilement Waasland-Beveren grâce à des buts de Mehdi Carcela et Obbi Oularé tandis que le Club de Bruges a écarté sans forcer Zulte Waregem grâce à David Okereke (23e) et Mbaye Diagne (90e+3). Les Brugeois mènent toujours le bal avec 30 points soit trois de plus que le Standard. Derrière ces deux équipes, Malines et l’Antwerp ne sont pas parvenus à s’imposer. Les Sang et Or ont longtemps cru à une quatrième victoire consécutive suite au but de William Togui (36e) mais Yohan Boli (81e) et Yuka Suzuki (87e) ont renversé la situation lors d’une fin de match houleuse. Enfin, l’affiche entre Genk et l’Antwerp s’est soldée par un partage 2-2 à la Luminus Arena. Le matricule n°1 a frappé très tôt dans la rencontre avec une reprise au deuxième poteau de Didier Lamkel Zé (8e). En début de deuxième période, Ivo Rodrigues pensait avoir démoralisé les Limbourgeois en plantant le 0-2 (47e) mais Genk a retrouvé confiance avec un très beau but de Mbwana Samatta (69e). Le champion de Belgique a insisté et a fini par égaliser sur un exploit de Sander Berge dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+6). Le forcing limbourgeois a notamment été favorisé par l’exclusion de Rodrigues à la 82e minute. Au classement, Malines (23 pts) reste 3e à 4 points du Standard tandis que l’Antwerp (21 pts) est 5e à égalité avec La Gantoise qui joue jeudi contre Anderlecht.