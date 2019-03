Genk punit sèchement Anderlecht et reprend ses distances en tête

L’orage passé, Anderlecht tente de réagir en accélérant le jeu, mais seul un envoi à distance de Kara amène un peu de danger. Peu après la demi-heure, les visités vont prendre l’avance. Didillon tente une relance au pied, récupérée par Ito . L’accélération est fulgurante et, suite à une déviation de Samatta , Maehle surgit au point de penalty, devance tous les Mauves présents dans la zone, et ouvre le score de la tête (1-0) . Anderlecht souffre : Samatta trouve le poteau dans la minute qui suit. Bolasie tente lui une frappe à distance, avant que l’arbitre ne renvoie les acteurs au vestiaire.

Ce samedi soir, Genk accueille Anderlecht, soit la deuxième rencontre des play-offs 1. Cette partie débute réellement à la 12e. Le centre d’ Ito est dévié et parvient à Trossard . Le capitaine genkois reprend en un temps, laisse Didillon de marbre, mais sa jolie inspiration s’écrase sur la barre transversale. Heynen et Malinovsky emboitent le pas du Diable rouge sans pour autant alimenter le marquoir.

Maehle et Verschaeren - © JOHAN EYCKENS - BELGA

Le RSCA repart avec d’excellentes intentions, mais les Mauves vont encore se faire surprendre. Ito, plus vivace, se joue d’Obradovic et Verschaeren à la 55e. Le Japonais enchaine avec un envoi précis dans le petit filet opposé, que Didillon ne peut stopper (2-0). Malgré un poteau de Verschaeren, Anderlecht ne revient pas dans la partie. Genk, plus enthousiaste et plus efficace dans cette partie, en profite et Paintsil dessine la troisième réalisation de la soirée (3-0).

Avec ce succès, Genk reprend ses distances en tête. Les Genkois, 35 unités, comptent cinq points d’avance sur le Standard, sept sur Bruges (qui reçoit Gand dimanche à 18h) et neuf sur Anderlecht.