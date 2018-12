Genk privé de Vukovic en janvier à cause de la Coupe d'Asie

Le gardien de but du Racing Genk Danny Vukovic fait partie de la sélection australienne retenue pour la Coupe d'Asie de football, qui se déroulera du 5 janvier au 1er février 2019 aux Emirats arabes unis. Le leader de la Jupiler Pro League devra donc se passer pendant cette période de son premier gardien de but. Deux journées, voire trois, de championnat sont programmées durant cette période. Genk doit se rendre à Saint-Trond (18 janvier 20h30) et accueillir Mouscron (26 janvier 20h00). Le 2 février (20h00), Genk jouera à Waasland-Beveren. Le jeune Nordin Jackers, 21 ans, devrait donc s'installer dans les cages limbourgeoises.

Vukovic sera en principe confiné sur le banc pendant la Coupe d'Asie. Le titulaire habituel dans le but des Socceroos de Graham Arnold est Mathew Ryan (Brighton, ex-Club Bruges et ex-Genk).

Arnold a en outre décidé de ne pas choisir Tomi Juric. Dans son club suisse de Lucerne, l'attaquant n'a pas assez de temps de jeu. Le milieu de terrain Aaron Mooy est retenu, bien que son club anglais d'Huddersfield ait informé le coach australien qu'il est blessé au genou. Selon Arnold, Mooy est convaincu qu'il peut se rétablir à temps.

Le champion en titre débutera le 6 janvier la Coupe d'Asie par un duel contre la Jordanie. Dans le Groupe B, l'Australie rencontrera ensuite la Palestine et la Syrie. Quinze des 23 joueurs sélectionnés n'étaient pas présents lorsque les Socceroos ont remporté la Coupe d'Asie en 2015 devant leur propre public.