"Genk peut… et veut devenir le 4e grand club belge"

Genk n’a besoin que d’un point, ce soir face à Sarpsborg, pour franchir la phase des poules de l’Europaligue. Dans ce cas, le Racing restera le seul club belge présent sur les trois fronts : championnat, Coupe de Belgique et Coupe d’Europe. Une performance qui fait du cercle limbourgeois le club "hype" du moment.

Philippe Clement et Sébastien Dewaest en conférence de presse… 100% en anglais, hier à la Cristal Arena : c’est l’UEFA qui l’impose… mais c’est aussi le signe aussi que la marque Genk percute au-delà de nos frontières.

"Ces derniers temps, les demandes affluent de l’étranger, des sponsors et des médias", explique Willem Boogaerts, le Directeur de la Communication du Racing. "On s’intéresse à notre modèle de formation, la télé de l’UEFA est récemment venue faire un reportage sur Leandro Trossard comme symbole de notre Centre de Formation. Des joueurs comme Samatta et Berge attirent la presse d’Afrique et de Scandinavie. Le club est jeune aussi, il n’a que 30 ans d’existence. Une tradition se construit dans le temps, ce sont les papys qui emmènent leurs enfant et petits-enfants au stade, et nous n’en sommes actuellement qu’à la deuxième génération de supporters. Mais je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas à terme, devenir le 4e club historique du foot belge, après Anderlecht, Bruges et le Standard. Nos prochains projets sont un nouveau centre d’entraînement pour l’équipe première, puis un nouveau stade."

Car supporter l’un des 3 grands, c’est aussi grandir avec la culture… de l’ennemi : on ne compte plus les anti-Anderlecht, les anti-Standard ou les anti-Bruges. Mais les anti-Genk se font rares : avec ses résultats et son football-champagne, Genk explose son capital sympathie.

"On le ressent aussi comme joueur : partout où on joue, on déclenche de la sympathie", affirme le défenseur Sébastien Dewaest. "A Besiktas, malgré notre victoire, les supporters locaux nous ont applaudi et ont même fait la Olà avec nous. En Belgique aussi, on me félicite pour nos résultats et notre jeu."

Business-model

Car à l’heure où les traditionnels 3 grands piétinent, ou à tout le moins, manquent de constance, l’équipe de l’entraîneur Philippe Clement apporte un vent de fraîcheur.

"Le plus important reste évidemment les résultats", analyse le coach. " Mais dans ma philosophie, il faut aussi du beau jeu. Et quand on joue bien, on crée des occasions… et donc on favorise les bons résultats. La manière amène les victoires, c’est ce que je pense. Mais ce n’est qu’un début : pour que Genk s’installe durablement dans la tradition du foot belge, il faut augmenter le contingent de supporters et pousser les finances à la hausse, car nous n’avons que le 6e budget actuel en Belgique."

Le jeu sexy de Genk a aussi son revers : au final, le club, victime de son succès, est toujours pillé de ses meilleurs joueurs. C’est la conséquence de son mode de fonctionnement.

"Le club a un business-model compliqué", souligne Marnik Geukens, journaliste au Belang Van Limburg, le quotidien qui fait la pluie et le beau temps dans la région. "Le Racing doit recruter à bas prix, peaufiner la formation, puis revendre le plus cher possible, car le club n’a pas de mécène ou de riche propriétaire russe ou arabe. Le public n’en voudrait d’ailleurs pas : depuis la fermeture des mines de Waterschei et de Winterslag, le Racing est le ciment de la communauté locale. Donc pas question d’oligarque ici : Genk veut des titres au départ de ses propres moyens… car c’est beaucoup plus chouette de devenir champion en battant les clubs qui ont plus d’argent." (rires)